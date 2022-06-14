Вполне реально, или как сборной Казахстана попасть на Евро-2024 через Лигу наций





Сборная Казахстана по футболу уверенно лидирует в своей группе Лиги наций УЕФА, набрав десять очков после четырех туров. С учетом того, что до конца группового этапа осталось всего две игры, у подопечных Магомеда Адиева увеличиваются шансы не только пробиться в дивизион В, но и побороться за путевку на Евро-2024. Корреспондент Vesti.kz рассказал, что нужно сделать национальной команде, чтобы пробиться на главный континентальный турнир через Лигу наций.После победы над сборной Словакии (2:1) казахстанцы увеличили отрыв от ближайших преследователей до четырех пунктов. Теперь команде Адиева остается провести два матча в сентябре - дома против белорусов и в гостях с азербайджанцами.Одной победы будет достаточно, чтобы досрочно занять первое место в группе и квалифицироваться в дивизион В следующего розыгрыша Лиги наций. Любая осечка словацкой сборной тоже может мгновенно "короновать" казахстанскую команду.Выход в дивизион В - это большое достижение. Там играют куда более крепкие сборные, которые нередко участвуют в финальных частях Евро и чемпионатов мира. К слову, уже в следующем розыгрыше турнира в дивизионе В рискуют оказаться французы, в настоящее время занимающие последнее место в группе А1. Оказаться на одном уровне с действующими чемпионами мира - дорогого стоит.Но еще больше воодушевляет тот факт, что благодаря первому месту в группе у сборной Казахстана появляется хороший шанс пробиться на Евро-2024 в упрощенном формате. Традиционный квалификационный турнир к чемпионату Европы, конечно же, будет, но плей-офф Лиги наций - это дополнительная возможность протоптать дорогу к Евро, избежав встреч с грандами мирового футбола.Следующее Евро пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года, ждать еще ровно два года, и это немалый срок. Но любой путь на крупный турнир оказывается длинным, особенно если это потенциально первое большое соревнование для сборной за всю историю.Что нужно сделать, чтобы пробиться на Евро-2024 через Лигу наций? В первую очередь завершить групповой этап в своем квартете на первом месте. Четырехочковый отрыв за два тура до его окончания имеется, и нужно лишь не упустить преимущество.Если сборная Казахстана займет первую строчку, то пробьется в плей-офф за выход на Евро-2024. Там сыграют между собой победители четырех групп дивизиона С. К примеру, Греция, выступающая в группе С2, досрочно заняла первую строчку в квартете. Они гарантировали себе повышение и борьбу за выход на Евро.В С1 с девятью набранными очками из девяти возможных лидируют турки. Но там сыграно лишь три тура, и ближайшей ночью пройдут матчи четвертого. Однако сборная Турции в любом случае фаворит квартета. Их соперники - Люксембург (6), Фарерские острова (3) и Литва (0).В С4 после четырех туров сборная Грузии идет в лидерах с десятью очками. На три пункта отстают футболисты из Северной Македонии. Многое решится в сентябрьском матче между двумя лидерами, но шансов на проход у грузинов все равно больше, так как на выезде они уже громили македонцев (3:0).Получается, что к текущему моменту картина фаворитов выглядит следующим образом: Греция, Казахстан, Турция и Грузия. Если все закончится в таком же духе осенью, то именно эти команды разыграют между собой путевку на Евро.Как правило, самая рейтинговая команда из четырех в полуфинале сыграет с менее рейтинговой. Сборная Казахстана в мировой таблице уступает потенциальным соперникам, а турки, наоборот, опережают всех. Следовательно, наиболее вероятный соперник по полуфиналу отбора на Евро - команда Турции.Если все будет так, то в параллельной встрече могут сыграть сборные Греции и Грузии. Проведение полуфинальных матчей плей-офф Евро-2024 запланировано на 21 марта 2024 года, а финал - на 26 марта.Так или иначе шансов пробиться на Евро-2024 через Лигу наций у сборной Казахстана куда больше, чем через обычный отборочный цикл. Отметим, что основной отбор на Евро-2024 начнется в марте 2023 года."Даже не возвращайтесь". Словацкие фанаты - о "купленных" судьях, сложной группе и заполненной "Астана Арене"Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов (1, 2), UEFA (3, 4)©