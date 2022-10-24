Хабиб сделал заявление по ситуации с дракой между братом и Чимаевым

Накануне на турнире UFC в Абу-Даби произошла драка между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым - двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова. Последний обратился к общественности с заявлением о том, что стороны помирились, передает Tengri Sport.
На опубликованных в сети кадрах Ислам Махачев, Хамзат Чимаев и братья Нурмагомедовы стоят бок о бок напротив камеры.
"Инцидент, который вчера произошел, когда Ислам Махачев только выиграл пояс, это вообще никак нас не красит. Ни Абубакара, ни Хамзата, ни Ислама - ни одного человека. И на самом деле уже наелись этим. Интернет весь кишит этим, сколько людей пишут, звонят", - заявил Хабиб.
По словам экс-чемпиона UFC, даже громкая победа Ислама Махачева в бою за титул отошла на второй план из-за драки между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым.
"Мы здесь собрались с братьями, пообщались, извинились друг перед другом, обнялись. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем собираться только по хорошим поводам. Сегодня Ислам выиграл пояс, следующим выиграет Хамзат. Надеюсь, что этот инцидент больше никогда не повторится", - добавил спортсмен из Дагестана.
Также соцсетях появилось совместное фото Хамзата Чимаева и Хабиба Нурмагомедова за обеденным столом в окружении других членов дагестанской команды.
Днем ранее, сразу после победы Ислама Махачева в главном бою вечера на UFC 280 в Абу-Даби, на арене произошла драка между двумя Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым - двоюродным братом Хабиба.
Чимаев подошел поздороваться, толкнув Нурмагомедова в живот рукой. Последний окликнул Хамзата и упрекнул в том, что поздороваться можно было и по-другому. Чимаев ответил: "Я делаю как хочу". Нурмагомедов парировал: "Не будешь ты делать так, как хочешь". После этого бойцы вступили в конфронтацию.
В сентябре Хабиб заявил о том, что Хамзату не хватает в команде мусульман. Чимаев в ответ намекнул, что Нурмагомедов однажды провалил взвешивание "из-за тирамису" и неоднократно "избегал" боя с Тони Фергюсоном.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.