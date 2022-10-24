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Хабиб сделал заявление по ситуации с дракой между братом и Чимаевым

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 09:48
Хабиб сделал заявление по ситуации с дракой между братом и Чимаевым
РИА Новости
Накануне на турнире UFC в Абу-Даби произошла драка между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым - двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова. Последний обратился к общественности с заявлением о том, что стороны помирились, передает Tengri Sport.

На опубликованных в сети кадрах Ислам Махачев, Хамзат Чимаев и братья Нурмагомедовы стоят бок о бок напротив камеры.

"Инцидент, который вчера произошел, когда Ислам Махачев только выиграл пояс, это вообще никак нас не красит. Ни Абубакара, ни Хамзата, ни Ислама - ни одного человека. И на самом деле уже наелись этим. Интернет весь кишит этим, сколько людей пишут, звонят", - заявил Хабиб.

По словам экс-чемпиона UFC, даже громкая победа Ислама Махачева в бою за титул отошла на второй план из-за драки между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым.

"Мы здесь собрались с братьями, пообщались, извинились друг перед другом, обнялись. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем собираться только по хорошим поводам. Сегодня Ислам выиграл пояс, следующим выиграет Хамзат. Надеюсь, что этот инцидент больше никогда не повторится", - добавил спортсмен из Дагестана.

Также соцсетях появилось совместное фото Хамзата Чимаева и Хабиба Нурмагомедова за обеденным столом в окружении других членов дагестанской команды.

Днем ранее, сразу после победы Ислама Махачева в главном бою вечера на UFC 280 в Абу-Даби, на арене произошла драка между двумя Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым - двоюродным братом Хабиба.

Чимаев подошел поздороваться, толкнув Нурмагомедова в живот рукой. Последний окликнул Хамзата и упрекнул в том, что поздороваться можно было и по-другому. Чимаев ответил: "Я делаю как хочу". Нурмагомедов парировал: "Не будешь ты делать так, как хочешь". После этого бойцы вступили в конфронтацию.

В сентябре Хабиб заявил о том, что Хамзату не хватает в команде мусульман. Чимаев в ответ намекнул, что Нурмагомедов однажды провалил взвешивание "из-за тирамису" и неоднократно "избегал" боя с Тони Фергюсоном.


Источник: Tengri Sport
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