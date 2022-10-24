Кто виноват в закредитованности казахстанцев. Мнение экономиста

Экономист, автор Telegram-канала "Комментарий" Эльдар Шамсутдинов заявил, что недостаточная финансовая грамотность граждан не должна быть поводом для навязывания кредитов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Шамсутдинов пояснил, что закредитованность - это когда семья тратит более 50 процентов своего ежемесячного дохода на выплаты по обязательствам. Так как заемщик часто несет обязательство по обеспечению своей семьи, в выплатах учитываются не только платежи по кредиту, но и аренда квартиры, коммунальные и другие расходы, которые нельзя сократить.



Почему люди берут кредиты если не могут их погасить?



По мнению экономиста, люди берут кредиты из-за привычки потреблять здесь и сейчас. Это улучшает качество и уровень жизни, как, к примеру, с покупкой бытовой техники. К тому же не купленное сегодня завтра будет дороже. А бедные граждане берут кредиты для покрытия своих первичных потребностей - на еду, одежду, аренду жилья или для погашения предыдущего займа.



"Второй пункт - это с великой долей вероятности невозвратные кредиты, их дефолт - это вопрос времени. Что касается первого, потреблять в моменте - нормальная практика, но человек не может оценить свои финансовые возможности, очень часто наше поведение иррационально, мы надеемся, что в будущем наши доходы увеличатся, и поэтому можно брать еще один кредит сегодня.



Неспособность самостоятельно оценить риск, например, из-за резкого ухудшения личных финансов, увольнения, болезни, да даже обычная крупная девальвация может сильно пошатнуть финансовое положение семьи, а следовательно, допустить дефолты по кредитам", - рассказал Эльдар Шамсутдинов.



Но, по его словам, если невозвратные кредиты у людей еще можно списать на финансовую безграмотность, то с банками дело обстоит серьезнее. Хотя на первый взгляд можно подумать: ведь там работают не дураки и невозвратные займы выдавать не будут.



"Как человек, больше 10 лет проработавший в банковском секторе в части кредитования и привлечения фондирования, могу сказать, что не стоит переоценивать рациональность банкиров. В банках также работают люди, которым нужно выполнять свои KPI, очень часто для получения сверхприбыли финансовый институт может совершить серьезные ошибки, которые в итоге поставят под угрозу всю финансовую стабильность страны", - предупредил экономист.



Более того, по его словам, интересы акционеров и интересы правления банка - это разные категории интересов. Председатель или его заместители - люди часто временные и могут за определенное вознаграждение выдать сомнительный заем с низкой вероятностью погашения. В качестве наиболее яркого случая Шамсутдинов привел в пример кредитование крупных агрохолдингов.



Тем не менее банк - это институт с внутренней системой сдержек и противовесов, заверил эксперт. Например, рисковики устанавливают лимиты на кредитный портфель. Есть еще и надзорный орган, который следит, чтобы банк не выдал кредитов больше, чем привлек фондирования.



"Конечно, это все есть, но система регулярно дает сбои. В 2005-м наши банки набрали коротких кредитов в валюте и выдали долгие займы в тенге, что в 2007 году привело к дефолту банковского сектора Казахстана. Сейчас это выглядит как глупость школьника, но тогда никто не задумывался, что валютный заем не продлят, более того, его попросят досрочно закрыть. В 2014-м был кризис тенговой ликвидности, из-за затянувшейся девальвации была долларизация вкладов, банки были на грани. Оценка качества активов банковского сектора в 2019 году выявила, что банкиры выдавали крупные невозвратные займы, которые мертвым грузом лежат на балансах, и их нужно вычищать", - перечислил экономист.



Он привел в пример слова Президента Токаева из 2020 года, когда он указал банкам и микрофинансовым организациям на безответственное кредитование.



"Не стоит все списывать на финансовую безграмотность и безответственность заемщика. В закредитованности виноваты три стороны: заемщик, кредитор и регулятор. Заемщик - потому что не оценил свои возможности, кредитор - потому что не руководствовался принципами ответственного кредитования, а регулятор - потому что не внедрил принципы ответственного кредитования.



Ответственное кредитование - это совокупность принципов, которых должен придерживаться кредитор, чтобы обеспечить заемщику возможность принятия взвешенного и обдуманного решения. Практика ответственного кредитования возлагает часть ответственности за принятие заемщиком взвешенного решения на кредитора", - пояснил Эльдар Шамсутдинов.

