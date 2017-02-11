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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В ходе спецоперации сотрудники КНБ РК нейтрализовали две радикальные группы

Просмотров:156 Опубликовано: Сегодня, 13:45
В ходе спецоперации сотрудники КНБ РК нейтрализовали две радикальные группы
Иллюстративное фото
Комитетом национальной безопасности совместно с органами внутренних дел с 13 по 24 января в Алматы и близлежащих районах Алматинской области проведена серия специальных операций, передает Today.kz со ссылкой на сайт КНБ РК.

"Нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии. Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестованы 15 человек", - говорится на сайте.

При обысках по местам жительства задержанных изъяты пять гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием.

"Следственные действия продолжаются. Реализация указанных мероприятий способствовала, в том числе, обеспечению должного уровня безопасности во время проведения "Универсиады-2017", - заключили в КНБ.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 1 )

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 trump (Посетители) Сегодня, 14:24
Работы в стране непочатый край. Ликвидируйте сразу, их не исправить.
 
 

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