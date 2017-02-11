В ходе спецоперации сотрудники КНБ РК нейтрализовали две радикальные группы

Комитетом национальной безопасности совместно с органами внутренних дел с 13 по 24 января в Алматы и близлежащих районах Алматинской области проведена серия специальных операций, передает Today.kz со ссылкой на сайт КНБ РК.
"Нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии. Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестованы 15 человек", - говорится на сайте.
При обысках по местам жительства задержанных изъяты пять гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием.
"Следственные действия продолжаются. Реализация указанных мероприятий способствовала, в том числе, обеспечению должного уровня безопасности во время проведения "Универсиады-2017", - заключили в КНБ.
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