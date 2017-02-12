WhatsApp внедрил новую функцию защиты аккаунта

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, внедрил новую функцию, которая усиливает защиту учетной записи от несанкционированного доступа. Если включить двухшаговую проверку, то программа начнет запрашивать шестизначный PIN-код при любой попытке подтверждения номера телефона, сообщает Вести Hi-Tech со ссылкой на службу поддержки WhatsApp.



Чтобы включить авторизацию в два этапа, нужно зайти в "Настройки" → "Аккаунт" → "Двухшаговая проверка" и нажать "Включить". Как отметили в службе поддержки, при включении данной функции, можно также дополнительно ввести адрес своей электронной почты. С помощью данного адреса электронной почты WhatsApp отправит ссылку, чтобы в случае, если пользователь забудет шестизначный код доступа, он сможет отключить двухшаговую проверку и защитить свой аккаунт.



При этом мессенджер не проверяет подлинность почты, поэтому вводить нужно реально существующий адрес. Если пользователь забудет код доступа и не укажет почтовый адрес, то для отключения 2-шаговой проверки он сможет повторно пройти подтверждение в WhatsApp только в течение семи дней с момента последнего использования приложения.



Издание отмечает, что двухуровневую авторизацию поддерживают многие крупные сайты, включая Twitter, Facebook, Google и "ВКонтакте". Особенно часто такую систему применяют онлайн-банки для одобрения транзакций с высокой степенью риска. Она позволяет обезопасить аккаунт даже в том случае, если злоумышленник завладел связкой из логина и пароля.