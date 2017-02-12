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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Туркменистане выбирают президента

Просмотров:57 Опубликовано: Сегодня, 08:38
В Туркменистане выбирают президента
© Reuters
Голосование на выборах президента началось в Туркмении, сообщает РИА Новости

Избирательные участки для проведения голосования на президентских выборах открылись в Туркменистане в 07.00 по местному времени в воскресенье, 12 февраля. Волеизъявление продлится до 19.00 часов.

Всего на выборах президента Туркменистана работают 2587 избирательных участков, из них 39 - при дипмиссиях Туркменистана за рубежом.

В списки избирателей внесены 3 223 455 человек. Так как законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Согласно новой конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Основной закон государства устанавливает, что президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.
Источник: Tengrinews.kz
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