Через два года на Земле снова появятся мамонты - ученые

Ученые из Гарвардского университета заявили, что через два года на Земле снова появятся мамонты. Американские ученые уверяют, что смогут "воскресить" вымерших животных, сообщает The Telegraph.



Команда ученого Джорджа Черча намеревается вывести мамонтов путем внесения генов вымерших животных в хромосомы современных азиатских слонов. Специалисты выявили почти полную идентичность геномов азиатских слонов и мамонтов. Затем они перенесли ДНК мамонта в ДНК слона. По словам биологов, теперь они могут создать эмбрион гибрида. Подчеркивается, что первые гибриды больше будут похожи на слонов с густой шерстью, маленькими ушами и слоновьими бивнями. Ученые уже дали название новому виду необычного и морозоустойчивого животного - mammophant (от английского mammoth - мамонт и elephant - слон).



Целью эксперимента биологов является возрождение мамонтов, вымерших свыше четырех тысяч лет назад, а также сохранение вида азиатских слонов, которые находятся на грани вымирания. Отмечается, что Черч с 2015 года возглавляет проект по воскрешению мамонтов Woolly Mammoth Revival.