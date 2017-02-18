Детскую куклу обвинили в шпионаже и объявили вне закона в Германии

В Германии интерактивную куклу по имени Кайла заподозрили в шпионаже в промышленных масштабах и объявили вне закона, сообщает "Вести.Ru".



Сейчас эта говорящая подружка есть едва ли не у каждой немецкой девочки. Кайла может ответить на любые вопросы - через Bluetooth игрушка связывается с Интернетом, причем соединение не защищено паролем и работает в обе стороны. Все записанные через Bluetooth данные передаются третьим лицам и могут быть использованы в целях рекламы и не только.



"Кайла - это фактически скрытое устройство передачи, и поэтому незаконна. Хакеры смогли открыть входную дверь с помощью куклы ребенка - и это шокирующая демонстрация того, как может быть уязвима ваша домашняя кибербезопасность. Злоумышленники также с легкостью могут использовать небезопасное Bluetooth-устройство в игрушке, чтобы слушать ребенка и даже говорить с ним", - объясняет пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф.



Bluetooth-приеемник работает в радиусе 10 метров, поэтому технически транслировать ребенку нужную им информацию могут даже соседи через стенку или прохожие под окнами.



По немецким законам, продажа и обладание незаконными средствами слежки запрещены. Нарушителям грозит штраф в 25 тысяч евро и даже до двух лет тюрьмы. Против родителей санкции применять не будут, однако их призывают либо вовсе не покупать своим детям эту игрушку американской разработки, либо извлечь из нее электронные "мозги".



Издание отмечает, что запрет на Кайлу последовал сразу после того, как канцлера Ангелу Меркель по следам откровений Эдварда Сноудена допросили в связи с прослушкой со стороны США. Американская компания-производитель кукол пока хранит молчание.

