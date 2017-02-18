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Сход лавины в Жамбылской области: Полная хронология трагических событий

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:46
Сход лавины в Жамбылской области: Полная хронология трагических событий
Фото uznt42.ru
Редакция Tengrinews.kz публикует детальную хронологию трагических событий, произошедших 17 февраля в Жамбылской области, когда из-за схода лавины погибли семь военнослужащих войсковой части № 91678, еще 16 пострадали.

17 февраля в 13.15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря Алимбекова о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 километрах от села Алатау, в ущелье Коксай, произошел сход лавины и под завалом находятся 23 военнослужащих в/ч 91678 (горно-егерского полка) Министерства обороны Республики Казахстан.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасательные подразделения - в общей сложности 185 человек и 24 единицы техники. В спасательной операции были задействованы как местные группы, так и подразделения из областного центра.

В 13.50 часов вновь позвонил егерь Алимбеков и доложил, что ему удалось вытащить из-под снега четверых военнослужащих.

В 17.00 стало известно о первых жертвах стихийного бедствия. Спасатели вызволили двух травмированных военнослужащих, а также обнаружили два тела.

В 17.15 из-под завалов извлекли еще девять человек. Тогда же стало известно, что число жертв возросло до семи.

В 18.30 спасателям удалось вытащить из-под снега еще шестерых пострадавших.

Всего обнаружено 23 человека, в том числе 16 живых и семь погибших.

В 22.30 пострадавшие были доставлены в военный госпиталь Тараза. Половина из них после обследования была отпущена домой.

Вечером того же дня тела погибших были доставлены в морг Тараза. После прибытия родственников к зданию морга приставили карету скорой помощи. Близкие погибших военных требуют привлечь к ответственности виновных.

Отметим, что прощание с погибшими запланировано на территории военной части, где проходили службу солдаты. После панихиды тела на машинах доставят родственникам для захоронения
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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trump (Посетители) Сегодня, 14:14
в/ч 91678 (горно-егерского полка) Министерства обороны Республики Казахстан.

Я так и думал, что спецура.. Кто маршрут им прокладывал?
 
 

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