Сход лавины в Жамбылской области: Полная хронология трагических событий

Редакция Tengrinews.kz публикует детальную хронологию трагических событий, произошедших 17 февраля в Жамбылской области, когда из-за схода лавины погибли семь военнослужащих войсковой части № 91678, еще 16 пострадали.



17 февраля в 13.15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря Алимбекова о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 километрах от села Алатау, в ущелье Коксай, произошел сход лавины и под завалом находятся 23 военнослужащих в/ч 91678 (горно-егерского полка) Министерства обороны Республики Казахстан.



Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасательные подразделения - в общей сложности 185 человек и 24 единицы техники. В спасательной операции были задействованы как местные группы, так и подразделения из областного центра.



В 13.50 часов вновь позвонил егерь Алимбеков и доложил, что ему удалось вытащить из-под снега четверых военнослужащих.



В 17.00 стало известно о первых жертвах стихийного бедствия. Спасатели вызволили двух травмированных военнослужащих, а также обнаружили два тела.



В 17.15 из-под завалов извлекли еще девять человек. Тогда же стало известно, что число жертв возросло до семи.



В 18.30 спасателям удалось вытащить из-под снега еще шестерых пострадавших.



Всего обнаружено 23 человека, в том числе 16 живых и семь погибших.



В 22.30 пострадавшие были доставлены в военный госпиталь Тараза. Половина из них после обследования была отпущена домой.



Вечером того же дня тела погибших были доставлены в морг Тараза. После прибытия родственников к зданию морга приставили карету скорой помощи. Близкие погибших военных требуют привлечь к ответственности виновных.



Отметим, что прощание с погибшими запланировано на территории военной части, где проходили службу солдаты. После панихиды тела на машинах доставят родственникам для захоронения