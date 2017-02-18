Первый робот-полицейский приступил к службе на вокзале Китая

На вокзале китайской провинции Хэнань появился первый робот-патрульный, передает РИА Новости со ссылкой на агентство China News Service.Робот-полицейский заступил на дежурство в зале ожидания на вокзале для скоростных поездов города Чжэнчжоу еще накануне. По данным издания, робот может охранять территорию без помощи человека, сканировать и распознавать лица пассажиров. Он способен отвечать на вопросы пассажиров, сканировать уровень температуры и предупреждать об угрозе пожара.В течение недели робот будет работать в тестовом режиме, после чего будет постоянно дежурить по ночам.На фотографиях, которые публикует агентство China News, видно, что черно-белый робот высотой меньше человеческого роста передвигается на колесах, а на его поверхности расположено множество сенсоров.Отметим, конце сентября 2016 года терминале № 3 в аэропорту китайского города Шэньчжэнь на службу заступил робот-патрульный AnBot. Высота робота составляет 1,49 метра, вес - 78 килограммов, максимальная скорость - 18 километров в час. Робот оснащен четырьмя камерами высокого разрешения и способен распознавать лица пассажиров. Снимки лиц пассажиров затем могут передаваться службе безопасности аэропорта.