Казахстанцы стали меньше тратиться на еду

В Казахстане наблюдается снижение спроса на продукты питания, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные Комитета по статистике МНЭ РК.
Общий объем розничной торговли в январе 2017 года составил 557,4 миллиарда тенге или 103,5 процента к уровню соответствующего периода 2016 года.
В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары - 69,5 процента к общему объему розничной торговли. Розничная реализация непродовольственных товаров увеличилась на 7,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, продовольственных товаров уменьшилась – на 5,6 процента.
Объем розничной торговли индивидуальных предпринимателей, в том числе торгующих на рынках, занимает в общем объеме 40,9 процента. По сравнению с январем прошлого года их объем снизился на 6,2 процента.
Объем реализации товаров торгующими предприятиями за аналогичный период составил 329,5 миллиарда тенге или 111,4 процента к уровню соответствующего периода прошлого года. При этом, по предприятиям крупного сегмента (с численностью работающих свыше 100 человек) по отношению к январю 2016 года индекс физического объема розничной торговли составил 107,5 процента.
На 1 февраля 2017 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 558,9 миллиарда тенге, в днях торговли – 89 дней. Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе 2017 года приходится на Алматы (31,8 процента), Астану (10,7 процента), Карагандинскую (9,5 процента) и Восточно-Казахстанскую (8,5 процента) области.
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