Первый урожай китайской капусты собрала астронавт NASA на МКС

Первый урожай китайской капусты на Международной космической станции собрала астронавт NASA Пегги Уитсон. Часть урожая попробуют члены экипажа, при этом большую его часть отправят на Землю для проведения научных исследований, передает Today.kz со ссылкой на NASA.



Урожай небольшой – всего шесть кустиков.



Семена китайской капусты Токио Бекана (Tokyo Bekana) были доставлены на МКС в апреле 2017 года. Изначально одно из шести семян никак не прорастало, предположительно, из-за того, что было посажено выше остальных и недополучало влагу. Однако борт-инженер МКС Уитсон добилась того, чтобы и оно взошло.



Ожидается, что при успешной реализации проекта по выращиванию овощей в условиях гравитации диету экипажа в будущем будет куда более разнообразной. Кроме того, это позволит подготовиться к более продолжительным и автономным миссиям, в том числе к полетам на Марс.



Как отмечают в NASA, это уже пятый сбор урожая различных овощей на орбите. Так, год назад астронавт Скотт Келли сообщил, что на борту МКС в первый раз распустился цветок астры-цинии.



При отборе культур для отправки на станцию американское космическое агентство руководствуется, прежде всего, возможностью употреблять выращенные овощи в сыром виде, а также их питательными свойствами.



Исследования выращенной капусты будут проводиться в Космическом центре имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

