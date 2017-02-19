Убийца Ким Чен Нама думала, что снимается в телешоу - СМИ

Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына - женщины расценивали это как розыгрыш для участия в телешоу, сообщает РИА Новости. Как заявила в интервью газете "Маинити" золовка одной из задержанных девушек, ее родственница говорила, что подрабатывает на съемках развлекательного шоу для японского телевидения.



По словам родственницы задержанной девушки, у которой был найден паспорт на имя 25-летней гражданки Индонезии Сити Айсиа, в один из визитов домой она рассказала, что "примерно с месяц имеет подработку, снимаясь в шоу розыгрышей, и часто на пароме ездит с острова Батам в Малайзию". Девушка якобы говорила, что, по задумке, она "должна нанести руками на щеки объекта розыгрыша красный перец", однако "видео ей не показывали", так как организаторы шоу утверждали, что "оно только для трансляции в Японии". По данным издания China Press, за участие в розыгрыше девушка получила 100 долларов.



В свою очередь, другая подозреваемая - обладательница паспорта гражданки Вьетнама 1988 года рождения на имя Доан Тхи Хюонг - также говорила о том, что расценивала нападение как розыгрыш. По сообщению источников малайзийского издания Star, с момента задержания женщина сообщила полиции, что участвовать в розыгрыше над каким-то богатым мужчиной ее убедили подруга и еще четыре человека.



Также сообщается, что малайзийская полиция арестовала четвертого подозреваемого в убийстве, им оказался Ли Чон Чхоль (Ri Jong Chol), родившийся 6 мая 1970 года. До него и были задержаны две женщины, а также друг одной из них.



Ли Чон Чхоль, гражданин КНДР, был арестован в минувшую пятницу в штате Селангор, он имел документы, выдаваемые властями Малайзии иностранным рабочим. Ли Чон Чхоль, как предполагается, был одним из четырех мужчин, размытые фотографии которых с камер наблюдения, согласно местной печати, распространила полиция для их задержания по всей Малайзии.



По данным издания, Ли Чон Чхоль родом из Пхеньяна, в 2000 году окончил один из северокорейских университетов в области науки и медицины. Мужчина около десяти лет до 2011 года работал в одном из исследовательских центров в Калькутте. По словам источников, которые приводят СМИ, он возвращался в Пхеньян перед тем, как получил предложение от IT-компании в Малайзии. Тем не менее, как отметили источники, пока рано делать выводы о том, что именно он стоит за созданием жидкого ядовитого вещества, которое было использовано для убийства Ким Чен Нама, так как расследование по-прежнему продолжается.



Кроме того, как рассказали источники, мужчину допрашивали о местонахождении еще троих подозреваемых, которые по-прежнему находятся на свободе.



Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживают члены его семьи. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Еще одной версией является убийство посредством смоченного неизвестным веществом куском ткани. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключает, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия VX. Официального заключения о причине смерти пока нет.