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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Количество задержанных участников акции протеста в Москве превысило 900 человек

Просмотров:1136 Опубликовано: Сегодня, 00:31
Количество задержанных участников акции протеста в Москве превысило 900 человек
Фото Дождь
На акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая началась у мэрии Москвы и завершилась на Трубной площади, задержаны 938 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»

Несогласованный митинг планировали провести возле мэрии Москвы. К 14:00, когда должна были начаться акция, полиция и Росгвардия оттеснили собравшихся у здания столичного правительства и начали жесткие задержания. Среди задержанных — незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Иван Жданова, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Юлия Галямина.

По данным Baza, пострадали 77 человек. Росгвардия сообщила о двух сотрудниках, пострадавших от перцового газа.
Источник: Дождь
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Комментарии ( 14 )

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makenych (Посетители) Сегодня, 14:14
Neo_242,

Судить надо человека по поступкам а не по писаниям которые тебе интересны...
И правда она сейчас и здесь тебя окружает.
 
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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 13:41
Resei shirkewlerge bylyqqan yel. Bul jaman ne jaqsy yekenin waqyt korsetedi.
 
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  • Mestnyi
 kkss (Посетители) Сегодня, 13:28
Цитата: Pinochet
Цитата: kkss
Россия на 19 месте по количеству зэка.
Из скольких?

Ну как бы не мало 222 страны и Гвинея-Бисау замыкает этот список. Наша страна для справки на 95 месте ну США на первом как и должно быть. uhmylka
 
-1
  • Mestnyi
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  • Neo_242
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:13
Цитата: Mestnyi
Когда несут бред, главное уверенно это делать.

А что конкретно здесь бред?
А то мне, глупому, не понятно.

Цитата: kkss
Россия на 19 месте по количеству зэка.

Из скольких?
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 13:02
Цитата: kkss
Да оне тут больше по привычке чушь несут

Когда несут бред, главное уверенно это делать. Так больше люмпенов поверят в этот бред и начнут в такт гривой махать.
 
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  • Mestnyi
 kkss (Посетители) Сегодня, 12:31
Цитата: Pinochet
Страна рабов, страна господ...

Цитата: Pinochet
Россия- страна тюрем и лагерей

Вот тебя штырит бро lol сериал /Зона/ не смотри больше. podmig
Цитата: Mestnyi
Вот тут почитайперед тем как бред нести в эфире, "защитник" российского народа -мечтатель...

Да оне тут больше по привычке чушь несут и на российский народ им типатипа. Россия на 19 месте по количеству зэка.
 
-1
  • Mestnyi
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  • Neo_242
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:19
Цитата: Mestnyi
Все, все, успокойся

Даже представить себе не можешь насколько я спокоен smile
И давай без лосей dada
 
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  • Pinochet
 makenych (Посетители) Сегодня, 12:18
Покажите мне такую страну,
Где славят тирана,
Где победу в войне над собой
Отмечает народ.

Покажите мне такую страну,
Где каждый - обманут,
Где назад означает вперед,
И наоборот.

Не вращайте глобус,
Вы не найдете,
На планете Земля
стран таких не отыскать,
Кроме той роковой,
В которой вы все не живете,
Не живете,
потому что нельзя это жизнью назвать.

Покажите мне такую страну,
Где заколочены Храмы,
Где священник скрывает под рясой
КГБ-шный погон.
Покажите мне такую страну,
Где блаженствуют хамы,
Где правители грабят казну,
Попирая закон.

Не вращайте глобус,
Вы не найдете,
На планете Земля
стран таких не отыскать,
Кроме той роковой,
В которой вы все не живете,
Не живете,
потому что нельзя это жизнью назвать.

Покажите мне такую страну,
Где детей заражают,
Где солдат заставляют стрелять
В женщин и стариков.
Покажите мне такую страну,
Где святых унижают,
Где герои - ветераны войны
Живут хуже рабов.

Не вращайте глобус,
Вы не найдете,
На планете Земля
стран таких не отыскать,
Кроме той роковой,
В которой вы все не живете,
Не живете,
потому что нельзя это жизнью назвать.
Нельзя.
 
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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 11:18
Reseilikterdin' kozderi ashylyp jatyr. Kesh bolsada jaqsy jan'alyq.
 
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  • kkss
  • бася
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:17
Цитата: Pinochet
Ты все равно в тюрьме.

Все, все, успокойся...
Твой лось, дай только седло сниму..
 
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