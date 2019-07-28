Количество задержанных участников акции протеста в Москве превысило 900 человек

На акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая началась у мэрии Москвы и завершилась на Трубной площади, задержаны 938 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»
Несогласованный митинг планировали провести возле мэрии Москвы. К 14:00, когда должна были начаться акция, полиция и Росгвардия оттеснили собравшихся у здания столичного правительства и начали жесткие задержания. Среди задержанных — незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Иван Жданова, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Юлия Галямина.
По данным Baza, пострадали 77 человек. Росгвардия сообщила о двух сотрудниках, пострадавших от перцового газа.
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