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В Казахстане чиновникам нельзя будет закупать иномарки

Просмотров:744 Опубликовано: Сегодня, 02:44
В Казахстане чиновникам нельзя будет закупать иномарки
Иллюстративное фото
По крайней мере те, что произведены не в Казахстане.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление правительства РК «Об установлении изъятия из национального режима» с перечнем товаров, госзакупки которых из иностранных государств не будут допускаться. Об этом сообщили в отраслевом союзе «КазАвтоПром».

Нормативный правовой акт принят в соответствии с законом о госзакупках, а также «в целях защиты внутреннего рынка страны и развития национальной экономики».

«При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан», – говорится в документе.

При этом допускаются к участию в государственных закупках товары, произведенные юридическим лицом Республики Казахстан, имеющим сертификат о происхождении товара формы «CT-KZ».

В перечень иностранных товаров, подлежащих изъятию, входят:

легковые автомашины и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме автобусов, троллейбусов), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили;
также трансформаторы электрические, катушки индуктивности и дроссели;
провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники, включая оптоволокно.
Постановление вводится в действие со дня его подписания и действует в течение двух лет.

По словам директора по стратегическому планированию Союза «КазАвтоПром» Артура Мискаряна, участники союза выражают признательность правительству за активную позицию и усилия, направленные на защиту интересов отечественных производителей.

«Государственные закупки имеют важное значение в восстановлении отрасли после кризиса, с которым отечественные производители столкнулись в 2014-2015 годах. В прошедшем году почти 11% сбыта отечественных автозаводов пришлось на автомобили, приобретенные госструктурами. Техника, выпускаемая предприятиями «КазАвтоПрома» – всего более 60 моделей легковых автомобилей, по потребительским качествам и техническим характеристикам не уступает импортным аналогам, адаптирована к сложному климату и разным дорожным условиям. Что не менее важно, выбор моделей отечественного производства представляется более рациональным с экономической точки зрения. Кроме того, наличие сертификата «СТ-КZ», как обязательное требование для участия в конкурсе, сделает процедуру проведения госзакупок более прозрачной», – заявил Артур Мискарян.
Источник: NEWTIMES
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Комментарии ( 5 )

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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 13:36
Yel-basy, iri jane usaq shenewlikter qymbat shet yel kolikterin paidalana jurip, wotandy suiuw sekildi duniyelerdi soz yetip jurgenderi uiat bop tabylady.
 
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пипл (Посетители) Сегодня, 10:36
mer, этот автопром подкармливает членов правительства и те лобируют их интересы. Казахстанский автопром это 100% частные предприятия. При этом доля казахстанских комплектующих составляет по моему мнению 0%.
 
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Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 09:35
На Фейсбуке есть пользователь - Канат Амиркин, зайдите на страничку к нему. У него про наш "автопром"(аж смешно) и про утилизационный сбор пару грамотных постов есть. Афера века!
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 08:34
А сам премьер не хочет на отечественное авто пересесть?
 
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  • tolk
 mer (Посетители) Сегодня, 07:14
Пошлины грабительские на ввоз,этим они сдерживают население ,и заставляют покупать Казахстанское отвёрточное авто. Причина в лобированнии бизнеса по сборке,других нет.
 
 

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