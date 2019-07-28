В Казахстане чиновникам нельзя будет закупать иномарки

По крайней мере те, что произведены не в Казахстане.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление правительства РК «Об установлении изъятия из национального режима» с перечнем товаров, госзакупки которых из иностранных государств не будут допускаться. Об этом сообщили в отраслевом союзе «КазАвтоПром».
Нормативный правовой акт принят в соответствии с законом о госзакупках, а также «в целях защиты внутреннего рынка страны и развития национальной экономики».
«При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан», – говорится в документе.
При этом допускаются к участию в государственных закупках товары, произведенные юридическим лицом Республики Казахстан, имеющим сертификат о происхождении товара формы «CT-KZ».
В перечень иностранных товаров, подлежащих изъятию, входят:
легковые автомашины и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме автобусов, троллейбусов), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили; также трансформаторы электрические, катушки индуктивности и дроссели; провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники, включая оптоволокно. Постановление вводится в действие со дня его подписания и действует в течение двух лет.
По словам директора по стратегическому планированию Союза «КазАвтоПром» Артура Мискаряна, участники союза выражают признательность правительству за активную позицию и усилия, направленные на защиту интересов отечественных производителей.
«Государственные закупки имеют важное значение в восстановлении отрасли после кризиса, с которым отечественные производители столкнулись в 2014-2015 годах. В прошедшем году почти 11% сбыта отечественных автозаводов пришлось на автомобили, приобретенные госструктурами. Техника, выпускаемая предприятиями «КазАвтоПрома» – всего более 60 моделей легковых автомобилей, по потребительским качествам и техническим характеристикам не уступает импортным аналогам, адаптирована к сложному климату и разным дорожным условиям. Что не менее важно, выбор моделей отечественного производства представляется более рациональным с экономической точки зрения. Кроме того, наличие сертификата «СТ-КZ», как обязательное требование для участия в конкурсе, сделает процедуру проведения госзакупок более прозрачной», – заявил Артур Мискарян.
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