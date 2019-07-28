Скончался журналист Владимир Кара-Мурза

Журналист Владимир Кара-Мурза-старший скончался в воскресенье на 60-м году жизни, передает Tengrinews.kz. Об этом в Facebook написал его сын Владимир Кара-Мурза-младший. "Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза. Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин", - написал Владимир Кара-Мурза. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. Кара-Мурза родился в 1959 году в Москве. В 1981 году окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года начал активно сотрудничать с телеканалами. После непродолжительной работы старшим редактором и корреспондентом на РГТРК "Останкино" (ныне "Первый канал") перешел на НТВ, где до начала 2000-х был автором и ведущим программ "Сегодня в полночь" и "Свидетель века". После ухода из НТВ журналист сотрудничал с ТНТ, "ТВ-6", ТВС, RTVi и каналом "Сетевое общественное телевидение". Кроме того, работал на различных радиостанциях. В 2007 году Владимир Кара-Мурза стал членом Академии российского телевидения.