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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Скончался журналист Владимир Кара-Мурза

Просмотров:575 Опубликовано: Вчера, 16:56
Скончался журналист Владимир Кара-Мурза
Фото Tengrinews
Журналист Владимир Кара-Мурза-старший скончался в воскресенье на 60-м году жизни, передает Tengrinews.kz. Об этом в Facebook написал его сын Владимир Кара-Мурза-младший. "Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза. Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин", - написал Владимир Кара-Мурза. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. Кара-Мурза родился в 1959 году в Москве. В 1981 году окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года начал активно сотрудничать с телеканалами. После непродолжительной работы старшим редактором и корреспондентом на РГТРК "Останкино" (ныне "Первый канал") перешел на НТВ, где до начала 2000-х был автором и ведущим программ "Сегодня в полночь" и "Свидетель века". После ухода из НТВ журналист сотрудничал с ТНТ, "ТВ-6", ТВС, RTVi и каналом "Сетевое общественное телевидение". Кроме того, работал на различных радиостанциях. В 2007 году Владимир Кара-Мурза стал членом Академии российского телевидения.
Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 1 )

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 kkss (Посетители) Вчера, 20:11
60 лет не предел и умирать в 60 обидно и возможно глупо когда всем помог и делал всё правильно. Я не знаю кто такой Кара-мурза,но слышал имя и скажу мужик ты рано ушёл и ты не прав.
 
 

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