«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Июля
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 384.92 KZT
  • €1 = 428.8 KZT
  • 1 RUB = 6.1 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Жестче наказывать за перепродажу ж/д билетов хотят в Казахстане

Просмотров:451 Опубликовано: Сегодня, 07:57
Жестче наказывать за перепродажу ж/д билетов хотят в Казахстане
Фото из открытых источников
Казахстане хотят жестче наказывать за перепродажу железнодорожных билетов. Министерство индустрии и инфраструктурного развития намерено предложить ввести административную ответственность за незаконную перепродажу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, МИИР будет занимать принципиальную позицию в вопросах недопущения провоза безбилетников и нарушений порядка продажи билетов. Министерство инициирует внесение поправок в законодательство в части ужесточения ответственности лиц за незаконную продажу билетов.

"В настоящее время незаконная перепродажа билетов предусматривает административную ответственность лишь по статье 449 "Приставание в общественных местах" Кодекса "Об административных правонарушениях". Иная ответственность пока отсутствует", - подчеркнули в ведомстве.

МИИР на постоянной основе создает казахстанским перевозчикам условия для обновления парка пассажирских вагонов. Кроме того, перевозчиками ежегодно включается дополнительное количество поездов по основным направлениям в летний период. В то же время из-за увеличения пассажиропотока наблюдается искусственный дефицит билетов по основным направлениям, при этом активизируются незаконные посредники по их продаже.

Для пресечения незаконных продаж железнодорожных билетов в марте между МИИР, АДГСПК и АО "НК "КТЖ" была подписана дорожная карта, предусматривающая в том числе вопросы исключения бытовой коррупции в сфере железнодорожных перевозок. АО "НК КТЖ" необходимо было доработать систему Mobius, через которую продаются билеты, предусмотрев методы контроля и ограничения злоупотреблений при продаже билетов и посадки пассажиров в поезд. Однако факты незаконной перепродажи билетов продолжились.

Во время рейдов 28 июля на вокзалах Шымкента, Алматы, Нур-Султана, Атырау и Тараза, проведенных Комитетом транспорта МИИР, совместно с общественными организациями и правоохранительными органами были установлены факты присутствия "посредников", предлагающих билеты по завышенным ценам, а также обещающих посадку на нужный поезд без билета. Шесть человек были привлечены к административной ответственности по статье 449 "Приставание в общественных местах" КоАП.

По выявленным фактам министерство указало АО "НК КТЖ" на необходимость принятия мер в отношении должностных лиц АО "Пассажирские перевозки" и дирекции магистральной сети, а также на необходимость расторжения договора с частными билетными кассами, участвовавшими в незаконной продаже билетов.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Самгат (Посетители) Сегодня, 10:10
Если в сезон добавить дополнительные вагоны, проблем не будет и наказывать никого не надо.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 09:22
Стыдно не бывает никогда главное свои карманы набить старые вагоны дешевле же купить чем новые
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • arelav_74
  • zhanino
 Чингизид (Посетители) Сегодня, 08:35
Akosha, это точно.
Весной был в Узбекистане, так вот там на внутренние рейсы везде поезда Тальго, в независимости от направления, и цены такие что даже люкс места с душевой в купе не больше 50$, (у нас в РК минимум 100$) и это для иностранных граждан, а для местных дешевле в два раза. Советские вагоны остались которые идут в Казахстан и Россию. А Вокзалы какие там. Стыдно аж за Казахстан становится.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • arelav_74
 Akosha (Посетители) Сегодня, 08:24
а причина в чем???
мне вот всегда интересно, как так получилось, за 30 лет независимости, будучи очень богатой корпорацией, в КТЖ по сей день вагоны 1984-1986 г.в.
и еще каждый раз когда вижу состояние поездов КТЖ думаю:"интересно, нашему богатому премьер министру хотя б иногда, хоть чуточку бывает стыдно??"
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика