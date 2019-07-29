Жестче наказывать за перепродажу ж/д билетов хотят в Казахстане

Казахстане хотят жестче наказывать за перепродажу железнодорожных билетов. Министерство индустрии и инфраструктурного развития намерено предложить ввести административную ответственность за незаконную перепродажу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Как сообщается, МИИР будет занимать принципиальную позицию в вопросах недопущения провоза безбилетников и нарушений порядка продажи билетов. Министерство инициирует внесение поправок в законодательство в части ужесточения ответственности лиц за незаконную продажу билетов.



"В настоящее время незаконная перепродажа билетов предусматривает административную ответственность лишь по статье 449 "Приставание в общественных местах" Кодекса "Об административных правонарушениях". Иная ответственность пока отсутствует", - подчеркнули в ведомстве.



МИИР на постоянной основе создает казахстанским перевозчикам условия для обновления парка пассажирских вагонов. Кроме того, перевозчиками ежегодно включается дополнительное количество поездов по основным направлениям в летний период. В то же время из-за увеличения пассажиропотока наблюдается искусственный дефицит билетов по основным направлениям, при этом активизируются незаконные посредники по их продаже.



Для пресечения незаконных продаж железнодорожных билетов в марте между МИИР, АДГСПК и АО "НК "КТЖ" была подписана дорожная карта, предусматривающая в том числе вопросы исключения бытовой коррупции в сфере железнодорожных перевозок. АО "НК КТЖ" необходимо было доработать систему Mobius, через которую продаются билеты, предусмотрев методы контроля и ограничения злоупотреблений при продаже билетов и посадки пассажиров в поезд. Однако факты незаконной перепродажи билетов продолжились.



Во время рейдов 28 июля на вокзалах Шымкента, Алматы, Нур-Султана, Атырау и Тараза, проведенных Комитетом транспорта МИИР, совместно с общественными организациями и правоохранительными органами были установлены факты присутствия "посредников", предлагающих билеты по завышенным ценам, а также обещающих посадку на нужный поезд без билета. Шесть человек были привлечены к административной ответственности по статье 449 "Приставание в общественных местах" КоАП.



По выявленным фактам министерство указало АО "НК КТЖ" на необходимость принятия мер в отношении должностных лиц АО "Пассажирские перевозки" и дирекции магистральной сети, а также на необходимость расторжения договора с частными билетными кассами, участвовавшими в незаконной продаже билетов.