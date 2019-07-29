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Умерла самая умная собака в мире

Просмотров:952 Опубликовано: Сегодня, 08:01
Умерла самая умная собака в мире
Фото: Independent
В штате Южная Каролина, США, умерла собака породы бордер-колли по кличке Чейзер (Chaser). Она знала более тысячи слов, за что ее называли самой умной собакой в мире. Об этом сообщает Independent.

Хозяин Чейзер, бывший психиатр Джон Пилли, разработал уникальную методику ее дрессировки. Он купил колли в 2004 году и в течение трех лет тренировал ее по четыре-пять часов ежедневно. Пилли показывал собаке разные предметы, произносил их названия около 40 раз, а затем прятал и просил найти.

Мужчина использовал для обучения 800 мягких игрушек, 116 шаров, 26 фрисби и различные пластиковые предметы. В результате Чейзер научилась понимать 1022 слова.

Дочь Пилли, которая помогала ему дрессировать собаку, называет эксперимент отца «неизведанной территорией в исследовании когнитивных функций животных». По ее словам, Чейзер могла различать имена собственные и нарицательные.

Собака умерла в возрасте 15 лет от естественных причин. Ее похоронили на заднем дворе дома. Хозяин Чейзер умер за год до этого, ему было 89 лет.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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gurev57 (Посетители) Сегодня, 09:14
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