Китай впервые раскрыл данные о структуре своих валютных резервов

По данным МВФ за 2018 год, объём валютных резервов Китая занимает около 30% от общемирового показателя.



28 июля государственное управление валютного контроля Китая опубликовало годовой доклад ведомства за 2018 год. В нём впервые раскрываются такие данные, как операционные показатели валютных резервов и их структура, а также представлены концепция инвестирования валютных резервов, методы управления рисками и другое, сообщает агентство "Синьхуа".



По данным ведомства, в период с 2005 по 2014 год средняя доходность от операций с валютными резервами в Китае составляла 3,68%.



В структуре валютных резервов доля доллара снизилась с показателя в 79% в 1995 году до 58% в 2014 году, а доля резервов недолларовых валют увеличилась с 21% до 42% за аналогичный период времени.



Как следует из доклада, структура валютных резервов становится более диверсифицированной и многообразной по сравнению со средним мировым уровнем. Согласно статистическим данным Международного валютного фонда (МВФ) за 2018 год, объём валютных резервов Китая занимает около 30% от общемирового показателя.



Также сообщается о постоянном увеличении золотого резерва страны: с 2005 по конец 2018 года объём золотого запаса вырос с 600 до 1852 тонн. Сегодня Китай занимает шестое место в мире по объёму золотого запаса и является крупнейшим в мире производителем золота, а также его основным потребителем.



В мае 2019 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал китайцев готовиться к трудным временам, поскольку международная ситуация становится всё более сложной. Он сравнил сегодняшние трудности в экономике с "Великим походом китайских коммунистов".