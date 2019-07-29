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Китай впервые раскрыл данные о структуре своих валютных резервов

Просмотров:335 Опубликовано: Сегодня, 10:24
Китай впервые раскрыл данные о структуре своих валютных резервов
Фото из открытых источников
По данным МВФ за 2018 год, объём валютных резервов Китая занимает около 30% от общемирового показателя.

28 июля государственное управление валютного контроля Китая опубликовало годовой доклад ведомства за 2018 год. В нём впервые раскрываются такие данные, как операционные показатели валютных резервов и их структура, а также представлены концепция инвестирования валютных резервов, методы управления рисками и другое, сообщает агентство "Синьхуа".

По данным ведомства, в период с 2005 по 2014 год средняя доходность от операций с валютными резервами в Китае составляла 3,68%.

В структуре валютных резервов доля доллара снизилась с показателя в 79% в 1995 году до 58% в 2014 году, а доля резервов недолларовых валют увеличилась с 21% до 42% за аналогичный период времени.

Как следует из доклада, структура валютных резервов становится более диверсифицированной и многообразной по сравнению со средним мировым уровнем. Согласно статистическим данным Международного валютного фонда (МВФ) за 2018 год, объём валютных резервов Китая занимает около 30% от общемирового показателя.

Также сообщается о постоянном увеличении золотого резерва страны: с 2005 по конец 2018 года объём золотого запаса вырос с 600 до 1852 тонн. Сегодня Китай занимает шестое место в мире по объёму золотого запаса и является крупнейшим в мире производителем золота, а также его основным потребителем.

В мае 2019 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал китайцев готовиться к трудным временам, поскольку международная ситуация становится всё более сложной. Он сравнил сегодняшние трудности в экономике с "Великим походом китайских коммунистов".
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 12:13
Qytailyqtar keremet. Bizdin' yel wosy qytailyqtardan ulgi aluw kerek.
Taza altyn qoryna kelsek, Reseilikter alda tur. 90-shy jyldary altyn qory nolge deyin tusken qazynasy, qazir 2000 tonnydan asyp jygylady. Kishkentai Resei ushin, jalpy qory 500 mlrd dollarga jetkizuw, bulda jetistik.

Yeger Reseide, Qytaidai adam sany 10 yese kop bolganda, Resei qory 5 mlrd dollar bolatyn ba yedi.
 
 

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