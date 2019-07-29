Попасть в Корею по трубе пытался казахстанец

Трое человек задержаны при попытке сбежать через крышу туалета из зоны вылета Инчхонского международного аэропорта в Сеуле. Среди них казахстанец, узбекистанец и россиянин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Российскую газету.



Как сообщили в отделении иммиграционной службы аэропорта, 25-летний гражданин Казахстана, 34-летний россиянин, 26-летний узбекистанец попытались въехать на территорию Республики Корея, но их не пустили в страну. По мнению корейских чиновников, трое под видом туристов хотели проникнуть в Корею, чтобы нелегально трудоустроиться. В результате было принято решение отправить их обратно на родину.



Задержанных отправили в специальное помещение, которое предусмотрено для депортируемых в комплексе второго терминала Инчхонского международного аэропорта. Находясь в одной комнате, троица познакомилась и решила нелегально пробраться на территорию Южной Кореи, сбежав из аэропорта.



Они ушли в туалет, там вскрыли крышу, взломали перегородку, а затем по вентиляционным шахтам и техническим переходам стали уходить в другое крыло здания аэропорта. В итоге охрана хватилась бежавших и организовала поиски. Всех троих задержала служба безопасности аэропорта, у которой возникли подозрения по поводу внезапно появившихся возле информационной стойки иностранцев. Беглецы смогли дойти до противоположного крыла аэропорта, где и были задержаны. Их в итоге передали сотрудникам иммиграционной службы, которые вернули их в изолятор для депортируемых.