Полной деградацией назвал Биртанов условия в спасательных пунктах

В спасательных пунктах на трассах Казахстана работают полуразвалившиеся автомашины скорой помощи, заявил на коллегии министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сводки поступают, десятки людей попадают в крупные ДТП. К сожалению, ежедневно летальные исходы. Я был, осмотрел трассовые спасательные пункты. Одно название. По крайней мере, то, что я видел, - полная деградация. Машины полуразвалившиеся, специалисты абсолютно не в тонусе, мягко говоря. Лицензии на обезболивающие сильнодействующие нет, как они противошоковые мероприятия осуществляют, непонятно", - рассказал министр.



Тем не менее он отметил работу спасателей, так как скорость доезда медработников до мест ДТП остается на достаточном уровне.



Он поручил своим заместителям обеспечить развитие этой сферы, отметив, что вся скорая помощь финансируется из фонда медстрахования.



"Но если не будет опять же нормальной работы в части обеспечения движения со стороны акиматов и МВД на местах... Животные на трассу выходят - это все управляемые причины, от них не должны люди умирать", - заявил министр.