Почему этиловый спирт не продают без рецепта в Казахстане

Казахстанцы пожаловались на то, что аптеках стало невозможно приобрести этиловый спирт без рецепта врача. Ситуацию объяснила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По правилам он отнесен к препаратам рецептурного отпуска. И всегда был рецептурного отпуска. Планов сделать его безрецептурным нет, потому что мы ужесточаем контроль именно за водно-спиртовыми растворами", - заявила Бюрабекова.



На такие меры Минздрав пошел из-за граждан, распивавших этиловый спирт вместо алкогольных напитков.



"У нас есть решение суда по городу Алматы, когда на фоне распития водно-спиртового раствора двое граждан совершили убийство. Поэтому мы сейчас ужесточаем контроль. Идет ограничение по выдаче на руки и только по рецепту врача. Ранее граждане пользовались тем, что когда в обыкновенных магазинах уже спиртное не продается по времени, они шли в аптеку и бесконтрольно покупали этиловый спирт", - пояснила Людмила Бюрабекова.