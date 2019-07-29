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Почему этиловый спирт не продают без рецепта в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Почему этиловый спирт не продают без рецепта в Казахстане
Фото из открытых источников
Казахстанцы пожаловались на то, что аптеках стало невозможно приобрести этиловый спирт без рецепта врача. Ситуацию объяснила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По правилам он отнесен к препаратам рецептурного отпуска. И всегда был рецептурного отпуска. Планов сделать его безрецептурным нет, потому что мы ужесточаем контроль именно за водно-спиртовыми растворами", - заявила Бюрабекова.

На такие меры Минздрав пошел из-за граждан, распивавших этиловый спирт вместо алкогольных напитков.

"У нас есть решение суда по городу Алматы, когда на фоне распития водно-спиртового раствора двое граждан совершили убийство. Поэтому мы сейчас ужесточаем контроль. Идет ограничение по выдаче на руки и только по рецепту врача. Ранее граждане пользовались тем, что когда в обыкновенных магазинах уже спиртное не продается по времени, они шли в аптеку и бесконтрольно покупали этиловый спирт", - пояснила Людмила Бюрабекова.
Источник: tengrinews.kz
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