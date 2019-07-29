Пожизненное лишение свободы может грозить за продажу наркотиков онлайн

За размещение в электронных ресурсах предложения об изготовлении и сбыте наркотиков предлагается лишать свободы на 15-20 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.



По информации ведомства, в настоящее время ситуация с наркопотреблением в мире и стране в корне отличается от того, что было несколько лет назад. На смену "привычным" наркотикам, к которым сформирован общественный иммунитет, пришли более опасные синтетические наркотики. К сожалению, пагубную роль в их распространении сыграло развитие современных технологий. Социальные сети, не контролируемые мессенджеры, анонимные платежные системы, зарегистрированные за рубежом – части нового бесконтактного метода продажи запрещенных препаратов.



- Что уже сделано? Ежегодно блокируется более 4,5 тысяч сайтов, рекламирующих или реализующих различные наркотические вещества. По инициативе МВД приняты поправки в законодательство, позволяющие в максимально короткие сроки пополнять списки подконтрольных наркотических веществ новыми психоактивными веществами. Эти списки сейчас включают в себя все известные наркотики и их аналоги.Параллельно рассматривается ряд законодательных инициатив, связанных с распространением наркотиков через интернет-ресурсы, - отметили в пресс-службе.



МВД разработаны поправки в уголовное законодательство по усилению ответственности за сбыт наркотиков, дополняющие состав преступления квалифицирующим признаком: "размещение в электронных информационных ресурсах предложения об изготовлении, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта, пересылке либо сбыте наркотических средств и психотропных веществ".



Учитывая опасность такого деяния, за его совершение предлагается установить уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.



Также предлагается ввести ответственность за склонение к потреблению наркотиков путем пропаганды либо рекламы наркотиков. За это деяние, наряду с альтернативными наказаниями, предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет. Если же это преступление совершено с помощью электронных информационных ресурсов, то виновным будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.



Внесение этих поправок на рассмотрение Мажилиса Парламента запланировано с началом работы очередной сессии.



- Эти меры позволят ввести в сферу уголовного производства нанесение граффити-надписей с электронными адресами наркосайтов, администрирование наркосайтов, а также сбыт наркотиков посредством электронных ресурсов. Учитывая, что в употребление новых синтетических наркотиков вовлекается в основном подростки и учащаяся молодежь, Министерство внутренних дел рекомендует родителям контролировать интернет-ресурсы и социальные сети, которые посещают их дети, - считают в МВД РК.