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Согласие на посмертный забор органов пропишут в электронном паспорте здоровья в Казахстане

Просмотров:495 Опубликовано: Сегодня, 14:08
Согласие на посмертный забор органов пропишут в электронном паспорте здоровья в Казахстане
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения Елжан Биртанов в кулуарах коллегии министерства рассказал о возможности прописать в электронном паспорте казахстанцев согласие на посмертный забор органов, передает NUR.KZ.

«Сейчас мы отрабатываем. Вводим в электронный паспорт здоровья такую графу, когда вы прикрепляетесь к поликлинике, у вас спрашивают: «Вы отказываетесь или нет (от посмертного забора ваших органов – Ред.). Если вы говорите, что вы отказываетесь, у вас в электронном паспорте здоровья будет это закреплено. Буквально на той неделе презентовали электронный паспорт здоровья, в него мы хотим включить. До конца года уже будет отработано», - сказал Биртанов журналистам.

По его словам, такое согласие нужно оформить физически, то есть каждый казахстанец должен будет прийти в поликлинику по месту прикрепления и заполнить соответствующую бумагу.

«Нужно, чтобы люди, как говорится, своими ножками пришли и в поликлиниках этот отказ зарегистрировали. Все равно нужна бумажная форма, которую мы можем сохранить. И тогда вопрос этот (с согласием родственников на забор органов – Ред.) частично будет разрешен», - добавил он.

Между тем, по его словам, в пользу данной нормы будет проводится широкая разъяснительная работа среди населения, с учетом нашего менталитета, традиций и психологии.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Ну Ну
  • kolu411
  • тишка
 makenych (Посетители) Сегодня, 15:54
В стране где все продается это очень опасно люди будут умирать от выдуманных диагнозов ради почки подходящей определенному баю!
 
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  • kolu411
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:55
Буквально на той неделе презентовали электронный паспорт здоровья, в него мы хотим включить. До конца года уже будет отработано», - сказал Биртанов журналистам.
...
«Нужно, чтобы люди, как говорится, своими ножками пришли и в поликлиниках этот отказ зарегистрировали. Все равно нужна бумажная форма, которую мы можем сохранить ...добавил он.

stena stena stena
 
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  • Tomiris_2014
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 14:42
«Нужно, чтобы люди, как говорится, своими ножками пришли и в поликлиниках этот отказ зарегистрировали. Все равно нужна бумажная форма, которую мы можем сохранить. И тогда вопрос этот (с согласием родственников на забор органов – Ред.) частично будет разрешен», - добавил он.

А эти чуваки в кулуарах не обнаглели ли? Я должен теперь отпрашиваться с работы куда-то топать и подписывать какую-то бумажку которую они еще не придумали только для того что-бы они не продали мои органы?
 
 

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