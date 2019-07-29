Согласие на посмертный забор органов пропишут в электронном паспорте здоровья в Казахстане

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в кулуарах коллегии министерства рассказал о возможности прописать в электронном паспорте казахстанцев согласие на посмертный забор органов, передает NUR.KZ.



«Сейчас мы отрабатываем. Вводим в электронный паспорт здоровья такую графу, когда вы прикрепляетесь к поликлинике, у вас спрашивают: «Вы отказываетесь или нет (от посмертного забора ваших органов – Ред.). Если вы говорите, что вы отказываетесь, у вас в электронном паспорте здоровья будет это закреплено. Буквально на той неделе презентовали электронный паспорт здоровья, в него мы хотим включить. До конца года уже будет отработано», - сказал Биртанов журналистам.



По его словам, такое согласие нужно оформить физически, то есть каждый казахстанец должен будет прийти в поликлинику по месту прикрепления и заполнить соответствующую бумагу.



«Нужно, чтобы люди, как говорится, своими ножками пришли и в поликлиниках этот отказ зарегистрировали. Все равно нужна бумажная форма, которую мы можем сохранить. И тогда вопрос этот (с согласием родственников на забор органов – Ред.) частично будет разрешен», - добавил он.



Между тем, по его словам, в пользу данной нормы будет проводится широкая разъяснительная работа среди населения, с учетом нашего менталитета, традиций и психологии.