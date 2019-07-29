Мужчину приговорили к кастрации за попытки изнасилования детей в Шымкенте

Он уже отбывал 10 лет в тюрьме за изнасилование в 2003 году.
Суд Шымкента приговорил мужчину к химической кастрации и 15 годам лишения свободы за попытки изнасилования, передает Today.kz со ссылкой на Vera.kz.
По данным пресс-службы специализированного суда по уголовным делам, 39-летний житель Шымкента признан виновным по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего". Суд приговорил мужчину к 15 годам в колонии максимальной безопасности. Он пожизненно лишен права заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними. При этом суд применил к нему принудительные меры медицинского характера в виде химической кастрации.
По материалам уголовного дела, 2 мая около 12.30 на улице Гагарина осужденный встретил девятилетнюю девочку.
"Он обманул незнакомого ребенка, сказав, что покажет ей щенка. Девочка пошла за ним, а он отвел ее в старое здание котельной. Мужчина попытался совершить насильственные действия сексуального характера", – рассказал судья Абинур Карабаев.
Мужчина, как рассказали в суде, начал заставлять девочку раздеться. Он угрожал ей убийством. Однако в какой-то момент преступник ослабил хватку и отпустил руку ребенка. Девочка этим моментом воспользовалась и убежала. Мужчина не смог довести преступный умысел до конца.
Спустя три месяца осужденный решил повторить такую же схему, но уже в отношении 12-летней девочки. Ее он встретил в этом же районе.
"Путем обмана и угрозы убийством он хотел увести ее в безлюдное место и совершить с ней насильственные действия сексуального характера. Однако потерпевшая стала громко плакать и звать на помощь, на ее крики прибежали прохожие, которые помешали осужденному довести желаемое до конца, задержали его, а после передали его в руки полиции", – сообщили в суде.
Приговор в законную силу еще не вступил, но известно, что осужденный уже отбывал 10 лет в тюрьме за изнасилование в 2003 году.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.