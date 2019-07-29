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Мужчину приговорили к кастрации за попытки изнасилования детей в Шымкенте

Просмотров:380 Опубликовано: Сегодня, 15:08
Мужчину приговорили к кастрации за попытки изнасилования детей в Шымкенте
Фото из открытых источников
Он уже отбывал 10 лет в тюрьме за изнасилование в 2003 году.

Суд Шымкента приговорил мужчину к химической кастрации и 15 годам лишения свободы за попытки изнасилования, передает Today.kz со ссылкой на Vera.kz.

По данным пресс-службы специализированного суда по уголовным делам, 39-летний житель Шымкента признан виновным по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо​ малолетнего". Суд приговорил мужчину к 15 годам в колонии максимальной безопасности. Он пожизненно лишен права заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними. При этом суд применил к нему принудительные меры медицинского характера в виде химической кастрации.

По материалам уголовного дела, 2 мая около 12.30 на улице Гагарина осужденный встретил девятилетнюю девочку.

"Он обманул незнакомого ребенка, сказав, что покажет ей щенка. Девочка пошла за ним, а он отвел ее в старое здание котельной. Мужчина попытался совершить насильственные действия сексуального характера", – рассказал судья Абинур Карабаев.

Мужчина, как рассказали в суде, начал заставлять девочку раздеться. Он угрожал ей убийством. Однако в какой-то момент преступник ослабил хватку и отпустил руку ребенка. Девочка этим моментом воспользовалась и убежала. Мужчина не смог довести преступный умысел до конца.

Спустя три месяца осужденный решил повторить такую же схему, но уже в отношении 12-летней девочки. Ее он встретил в этом же районе.

"Путем обмана и угрозы убийством он хотел увести ее в безлюдное место и совершить с ней насильственные действия сексуального характера. Однако потерпевшая стала громко плакать и звать на помощь, на ее крики прибежали прохожие, которые помешали осужденному довести желаемое до конца, задержали его, а после передали его в руки полиции", – сообщили в суде.

Приговор в законную силу еще не вступил, но известно, что осужденный уже отбывал 10 лет в тюрьме за изнасилование в 2003 году.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kolu411
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:13
Таким надо не кастрацию делать, а удалять инструмент насилия совсем.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 16:27
давайте кормить и содержать всяких ублюдков и дальше...
 
 

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