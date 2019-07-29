Ержан Максим станет участником детского Евровидения-2019 от Казахстана

Ержан Максим претендовал на участие в Детском Евровидении-2018, однако, в национальном отборе уступил это право.
Финалист российской версии проекта "Голос. Дети" Ержан Максим представит Казахстан на Детском Евровидении-2019, передает Zakon.kz со ссылкой на министра информации РК Даурена Абаева.
- Я рад сообщить, что 24 ноября 2019 года Казахстан во второй раз примет участие в детском Евровидении, которое состоится в городе Гливице (Польша). Это стало возможным благодаря членству агентства «Хабар» в Европейском вещательном союзе. Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чье исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами. Уверен, в ноябре Ержан подарит всем нам прекрасный повод для гордости и всеобщей радости, - сообщил министр.
Отметим, что Ержан Максим претендовал на участие в Детском Евровидении-2018, однако, в национальном отборе уступил это право победительнице украинской версии конкурса "Голос. Дiти" Данэлии Тулешовой. К слову, Казахстан в 2019 году во второй раз в истории будет участвовать в Детском Евровидении.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.