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Ержан Максим станет участником детского Евровидения-2019 от Казахстана

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Ержан Максим станет участником детского Евровидения-2019 от Казахстана
Фото из открытых источников
Ержан Максим претендовал на участие в Детском Евровидении-2018, однако, в национальном отборе уступил это право.

Финалист российской версии проекта "Голос. Дети" Ержан Максим представит Казахстан на Детском Евровидении-2019, передает Zakon.kz со ссылкой на министра информации РК Даурена Абаева.

- Я рад сообщить, что 24 ноября 2019 года Казахстан во второй раз примет участие в детском Евровидении, которое состоится в городе Гливице (Польша). Это стало возможным благодаря членству агентства «Хабар» в Европейском вещательном союзе. Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чье исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами. Уверен, в ноябре Ержан подарит всем нам прекрасный повод для гордости и всеобщей радости, - сообщил министр.

Отметим, что Ержан Максим претендовал на участие в Детском Евровидении-2018, однако, в национальном отборе уступил это право победительнице украинской версии конкурса "Голос. Дiти" Данэлии Тулешовой. К слову, Казахстан в 2019 году во второй раз в истории будет участвовать в Детском Евровидении.
Источник: zakon.kz
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