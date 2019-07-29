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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Еще один рекорд: доллар стоит 385,10 тенге

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 17:30
Еще один рекорд: доллар стоит 385,10 тенге
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Средневзвешенный курс доллара на вечерней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 29 июля 2019 года составил 385,10 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

Напомним, 26 июля курс доллара в ходе торгов на бирже достиг исторически максимального значения - 384,92 тенге. 29 июля на утренней сессии этот показатель был пробит - курс доллара составил 384,94 тенге.

По информации KASE, на торгах долларом США на вечерней сессии минимальный курс сложился на уровне 384,90 тенге за доллар США, максимальный – 385,45 тенге, курс закрытия — 385 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 168 млн 25 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой – 764.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи доллара на 17:15 составляет 385,5 тенге, Алматы – 387 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 385,10 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 29 июля составляет 384,92 тенге за 1 доллар США. 30 июля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 385,10 тенге за 1 доллар.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 3 )

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Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 19:59
Продолжаем смотреть Хабар.....
 
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  • arelav_74
  • Placida
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:10
Чемпионы вы наши, когда же вы перестанете ставить рекорды!?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pavelmwest
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:09
Я думаю никто не удивлён падением экономики РК. Это давно накатанный нынешним правительством путь. Поэтому все граждане РК мечтают свалить куда нибудь в америку)))

И вообще, это не доллар дорожает, это тенге обесценивается. Обесценивается вместе с трудом людей, их недвижимостью и жизнью в общем...
 
 

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