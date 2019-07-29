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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Захват британского танкера иранцами попал на видео

Просмотров:453 Опубликовано: Вчера, 18:40
Захват британского танкера иранцами попал на видео
Кадр видео
Иранское новостное агентство Tasnim опубликовало кадры захвата британского нефтяного танкера в Ормузском проливе.

На видеоролике военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии), высаживаются на палубу судна с вертолета. Корабль в этот момент окружают катера с иранскими флагами.

В том же видео продемонстрированы аудиозаписи переговоров КСИР с британским кораблем F-236, который шел на подмогу танкеру. Иранские военные предупредили британских, что им не стоит вмешиваться в ситуацию и что танкер уже под их контролем.

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе трое граждан России. Сообщалось, что военные остановили его за нарушение сразу нескольких правил. Судно якобы шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.


Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Gen Oxy (Посетители) Сегодня, 01:28
...очередная провокация со стороны янки , будь они не ладны ...
...самая трусливая армия опять "чужими руками жар загребает"...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Mestnyi (Посетители) Вчера, 22:04
Ох зреет скандал грандиозный у нас под носом.... Не к добру это все...
Все ближе и ближе амеровская дерьмократия к нам....
 
 

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