"Это покруче всяких там Gangnam Style!" Видео о танце малыша поразило сеть

В сети активно тиражируется невероятно драйвовое видео о зажигательно танцующем малыше. Пользователи активно обсуждают невероятную пластику ребенка, которая не присуща детям такого возраста. Сам танец сложнейший, требующий немалых тренировок.Потрясный мальчик исполняет танец наравне со взрослыми, ничем им не уступая, под крики и восторг собравшихся. Виртуальная публика в свою очередь оставляет восхищенные комментарии под видео.''Это так круто! Этот детский дух полон энергии позитива! Какой красивый счастливый ребенок, улыбка еще больше освещает его прекрасное лицо. Это покруче хита Gangnam Style'', - пишут солидарные френды.Юзеры кайфуют над веселыми кадрами. Видео с мальчиком произвело фурор в сети и набрало почти 550 тысяч лайков, свыше 94 тысяч комментариев.Напомним, "Gangnam Style" — песня южнокорейского исполнителя и автора песен PSY от 2012 года. По состоянию на начало июня 2019 года, клип имеет более 3,55 млрд просмотров на видеохостинге. "Gangnam Style" попал в "Книгу рекордов Гиннесса" как видео, набравшее самое большое количество "лайков" в истории YouTube. Кроме того, клип стал самым популярным видео на YouTube, лидером также по количеству просмотров.