Распространителей слухов о смерти Бердымухамедова задерживают в Туркменистане

В Туркменистане с 25 июля началась активная борьба со слухами о смерти или плохом здоровье президента Гурбангулы Бердымухамедова, передает Today.kz со ссылкой на "Хронику Туркменистана".



Силовые структуры в Ашхабаде и в регионах переведены на усиленный вариант несения службы. По данным портала, по обвинению в распространении слухов уже задержаны три человека. Их обвиняют в дестабилизации обстановки в стране. Задержанные – сотрудник Лебапского отделения "Туркментелекома", работник водного хозяйства и сотрудница местного ЖКХ.



В работе по выявлению распространителей слухов принимают участие сотрудники Минкультуры. Им помогают туркменские звезды, выкладывая на своих страницах в Instagram видеоролики с призывами не верить слухам и фейковым провокациям.



К борьбе со слухами подключились и старейшины страны. Они призвали проводить профилактические беседы с населением, особенно в семьях, члены которых находятся на заработках за рубежом.