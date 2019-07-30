ТВ и радио в Казахстане временно перестанут работать

31 июля в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио, передает Tengrinews.kz.



По информации Национального оператора в области телерадиовещания, в этот день в стране проведут планово-профилактические работы.



"Будут проводиться планово-профилактические работы и контрольные измерения оборудования на сети эфирного цифрового, аналогового телевещания и радиовещания", - говорится в сообщении на сайте "Казтелерадио".



Телеканалы и радио не будут работать 31 июля с 03.00 до 17.00 часов. Компания "Казтелерадио" приносит жителям страны извинения за временные неудобства.