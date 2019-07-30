Мальчика забыли пристегнуть на аттракционе в Караганде

Оператор лишился работы из-за того, что забыл пристегнуть 12-летнего мальчика на аттракционе "Башня падения" в Центральном парке Караганды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.



Об инциденте на странице в Instagram сообщил блогер, с которым вышла на связь мать подростка. Исходя из его публикации, оператор заметил, что подросток не зафиксирован на сиденье, когда закричала его мать. Молодой человек вовремя остановил механизм. Администратор пообещал женщине уволить нерадивого сотрудника.



На пост в социальных сетях сразу отреагировали полицейские. Они прибыли на место происшествия и обследовали аттракцион, однако не обнаружили технических недочетов: страховочные элементы работали исправно. В Михайловском отделе полиции оператор и администратор аттракциона написали объяснительные. Мать подростка от предъявления претензий отказалась.



"Перед запуском аттракциона оператор опустил крепежи над двумя посетителями, а про третьего почему-то забыл. Платформа поднялась на высоту двух метров. Непристегнутый мальчик и его мать закричали. Он остановил механизм и спустил людей вниз. После этого мальчик остался на аттракционе. Его пристегнули, и он продолжил кататься. По всей видимости, он не пережил шока", - считает администратор аттракциона "Башня падения" Егор Чернушкин.



По его словам, операторы проходят регулярный инструктаж по технике безопасности и отвечают по всей строгости за малейшую оплошность. После случившегося инцидента молодого человека, который так и не смог объяснить причины своего поступка, уволили.

"Правоохранительные органы должны направить нам представление, в котором могут потребовать прекращения деятельности аттракциона либо недопущения подобных фактов впредь. В зависимости от этого мы будем действовать дальше", - отметил юрист КГП "Управление парками культуры, отдыха и скверами" акимата Караганды Ержан Турумбаев.



Стоит отметить, что бизнесмены сами несут ответственность за безопасность посетителей аттракционов. При этом в начале теплого сезона они обязаны представить управлению парками заключение экспертизы, подтверждающей, что эксплуатация аттракциона является безопасной.