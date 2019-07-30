Порошенко и его семья покинули Украину - СМИ

Петр Порошенко вместе с семьей улетел в Стамбул, при этом он отказался от охраны на неопределенный срок, пишет Газета.ru.
Ранее украинские СМИ сообщали, что для побега с Украины Порошенко намерен создать общественную организацию в Западной Европе и отбыть за рубеж, как бы представляя ее интересы.
Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел за границу вместе со своей семьей, по признание его самого – они улетели на отдых в Турцию. Часть членов семьи политика выехала с Украины в начале прошлой неделе, остальные члены – отправились в Стамбул в воскресенье.
Разговоры о намерении Порошенко во что бы то ни стало сбежать за границу звучат далеко не первый месяц. Двумя неделями ранее портал Elise Journal сообщал, что для побега с Украины Порошенко намерен создать общественную организацию в Западной Европе и отбыть за рубеж, как бы представляя интересы своей организации.
- Штаб-квартира организации Порошенко может быть создана в Лондоне или Брюсселе. Сейчас команда Порошенко ведет переговоры с миллиардерами Рокфеллерами, — писали украинские СМИ со ссылкой на источники.
В прошлом месяце в Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу в течение одного года после парламентских выборов 180 украинским чиновникам, в том числе, естественно, Порошенко и всем главным членам его команды и партии "Европейская солидарность".
- Среди третьих лиц, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного суда и члены ВККС", — говорится в комментарии суда.
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