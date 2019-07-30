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Порошенко и его семья покинули Украину - СМИ

Просмотров:692 Опубликовано: Сегодня, 09:42
Порошенко и его семья покинули Украину - СМИ
Фото из открытых источников
Петр Порошенко вместе с семьей улетел в Стамбул, при этом он отказался от охраны на неопределенный срок, пишет Газета.ru.

Ранее украинские СМИ сообщали, что для побега с Украины Порошенко намерен создать общественную организацию в Западной Европе и отбыть за рубеж, как бы представляя ее интересы.

Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел за границу вместе со своей семьей, по признание его самого – они улетели на отдых в Турцию. Часть членов семьи политика выехала с Украины в начале прошлой неделе, остальные члены – отправились в Стамбул в воскресенье.

Разговоры о намерении Порошенко во что бы то ни стало сбежать за границу звучат далеко не первый месяц. Двумя неделями ранее портал Elise Journal сообщал, что для побега с Украины Порошенко намерен создать общественную организацию в Западной Европе и отбыть за рубеж, как бы представляя интересы своей организации.

- Штаб-квартира организации Порошенко может быть создана в Лондоне или Брюсселе. Сейчас команда Порошенко ведет переговоры с миллиардерами Рокфеллерами, — писали украинские СМИ со ссылкой на источники.

В прошлом месяце в Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу в течение одного года после парламентских выборов 180 украинским чиновникам, в том числе, естественно, Порошенко и всем главным членам его команды и партии "Европейская солидарность".

- Среди третьих лиц, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного суда и члены ВККС", — говорится в комментарии суда.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 5 )

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-1
  • tolk
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  • Ну Ну
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:38
Цитата: Д.Е.Д.
че это не хорошая? самая что ни на есть здравая, если есть за что.

всегда будут те, кто недоволен действиями правителей. и если, например с порохом, многое очевидно, то с другим может все случиться ровно наоборот.
Каддафи, к слову, был виновен али нет? а Саддам?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:58
Сейчас команда Порошенко ведет переговоры с миллиардерами Рокфеллерами,
Какие переговоры могут вести рокфеллеры с отработанными халуями?Раздолбал до конца страну, молодец, свободен-))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Д.Е.Д.
  • Dushman
 Адлен (Посетители) Сегодня, 11:21
Нам то чё с этого? Вот когда кое кого из другой соседней страны, которая в разы больше, чем Украина, погонят поганой метлой - тогда и у нас в Казахстане что то начнёт двигаться с мёртвой точки...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Mestnyi
  • strana.kz
  • watlow
  • tolk
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 11:09
Цитата: Pinochet
но преследование бывших президентов, да и других руководителей - нехорошая тенденция.


че это не хорошая? самая что ни на есть здравая, если есть за что.
 
-3
  • Mestnyi
  • strana.kz
  • tolk
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:50
мне этот тип никогда не нравился, хотя это и чисто дело самих украинцев, тем более после того,что он устроил на Украине.
но преследование бывших президентов, да и других руководителей - нехорошая тенденция.
 
 

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