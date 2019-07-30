В Казахстане изменили расчеты максимальных ставок вознаграждения по депозитам в тенге

КФГД будет объявлять предельные ставки по депозитам ежемесячно, а не ежеквартально, как ранее.



Совет директоров Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) одобрил изменения в методику расчета предельных ставок вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, сообщает Zakon.kz.



Теперь, начиная с сентября:



- КФГД будет объявлять предельные ставки по депозитам ежемесячно, а не ежеквартально, как ранее;

- при расчете предельной ставки вознаграждения КФГД будет опираться на одно из двух значений: на средневзвешенную рыночную ставку вознаграждения или на базовую ставку Национального банка – в зависимости от вида и срока вклада.



Так, по несрочным депозитам ставка вознаграждения будет равна базовой ставке плюс спред.



По срочным и сберегательным вкладам на 3 и 6 месяцев ставка вознаграждения будет равна наибольшему из значений: средневзвешенная рыночная ставка вознаграждения плюс спред или базовая ставка НБРК плюс спред.



По срочным и сберегательным вкладам на 12 и 24 месяца предельная ставка будет равна средневзвешенной рыночной ставке плюс спред.



Как пояснили в КФГД, в данный момент, формула "базовая ставка + спред" обеспечивает для вкладчиков реальную доходность сверх инфляции, а формула "средневзвешенная рыночная ставка + спред" – высокую доходность. Например, верхний коридор инфляции до конца 2019 года составляет 6%, текущая базовая ставка НБРК – 9%, а средневзвешенная рыночная ставка вознаграждения по наиболее востребованным сберегательным вкладам без пополнения на 12 месяцев за последний период составляет 12,5%, на 24 месяца – 13,2%.



На практике НБРК публикует решение о базовой ставке два раза в квартал. Официальная информация доступна на веб-сайте nationalbank.kz и в средствах массовой информации. Спредом называют дополнительную доходность сверх базовой или рыночной ставки, значение которой выражается в процентных пунктах. Например, текущая базовая ставка 9% плюс спред 0,5 процентного пункта – это 9,5%. Значение спреда утверждает Совет директоров КФГД.



Средневзвешенную рыночную ставку вознаграждения КФГД будет рассчитывать ежемесячно на основе ставок вознаграждения, по которым депозиты привлекались на рынке за отчетный месяц, с учетом объема привлеченных депозитов.



Новшества в методологии расчета рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения направлены на рост эффективности, оперативности и независимости.



Во-первых, базовая ставка НБРК является главным экономическим индикатором стоимости денег в краткосрочном периоде. Теперь, с изменением методологии, ставки вознаграждения на депозитном рынке на коротких отрезках времени будут отражать ту ставку вознаграждения, которая соответствует текущей стоимости денег на рынке. Этот принцип коснется сегмента несрочных вкладов, а также срочных и сберегательных вкладов до 6 месяцев.



Во-вторых, у банковского сектора появится возможность более оперативно реагировать на изменение денежно-кредитных условий. Например, линейка предельных ставок, опубликованная в начале сентября 2018 года, действовала с октября по декабрь, при этом за тот же период было опубликовано два решения по базовой ставке. За этот период базовая ставка была повышена на 0,25 процентного пункта, то есть стоимость денег на рынке выросла. Рекомендуемые максимальные ставки КФГД и, соответственно, условия по депозитам в банках не могли учитывать изменение стоимости денег на рынке.



В-третьих, в методику вычисления рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам изначально был заложен принцип независимого рыночного ценообразования. Однако срочные и сберегательные вклады – это новый для Казахстана финансовый инструмент, который к текущему моменту представлен на рынке менее одного года. Поэтому если в переходный период существовала объективная необходимость устанавливать рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения с учетом экспертного суждения для того, чтобы поддержать развитие срочного депозитного рынка, то в данный момент, по мере эволюции этого рынка, когда накоплено достаточно статистических данных и на рынке созданы конкурентные условия, стало возможным перейти к установлению рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения по депозитам на основе рыночных показателей.



Модель ценообразования на основе рыночных ставок вознаграждения применяется в других странах. Например, в США Федеральная корпорация страхования депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation) еженедельно устанавливает ограничения на максимальное значение ставки вознаграждения по депозитам, привлекаемым банками с недостаточной капитализацией, на основе рыночных значений. Сейчас предельные ставки колеблются в диапазоне от 0,81% до 1,91% годовых в зависимости от срока, вида и суммы депозита.



В Российской Федерации Банк России определяет базовый уровень доходности вкладов, превышение которого влияет на сумму взноса банка в систему страхования вкладов. Базовый уровень доходности публикуется ежемесячно для вкладов в рублях и в иностранной валюте на разные сроки – от трех месяцев до года и более. Базовый уровень также опирается на рыночные ставки вознаграждения по вкладам.