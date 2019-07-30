Целовал и осыпал купюрами: чемпиона WBO сняли с рейса за неподобающее поведение

Героем скандального инцидента стал чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев. Его сняли с рейса Майами – Лос-Анджелес из-за неподобающего поведения, передает Today.kz со ссылкой на allboxing.ru.



На российского боксера пожаловалась одна из пассажирок. По словам девушки, Ковалев довел ее до слез тем, что хватал за руку, целовал и осыпал купюрами. После обращения женщины к авиаперсоналу, Сергея Ковалева сняли с рейса.



Отмечается, что россиянин также вступил в оживленный спор с другими пассажирами. При этом ареста или какого-либо расследования не проводилось.



Ковалев не впервые попадает в скандалы с участием женщины. В прошлом году, например, американская актриса и модель Джейми Фронтз обвинила его в домогательствах и применении насилия после ее отказа. Ковалев вину не признал, это дело все еще рассматривается судом США.