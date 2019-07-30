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Целовал и осыпал купюрами: чемпиона WBO сняли с рейса за неподобающее поведение

Просмотров:204 Опубликовано: Сегодня, 13:18
Целовал и осыпал купюрами: чемпиона WBO сняли с рейса за неподобающее поведение
Фото: sport-express.ru
Героем скандального инцидента стал чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев. Его сняли с рейса Майами – Лос-Анджелес из-за неподобающего поведения, передает Today.kz со ссылкой на allboxing.ru.

На российского боксера пожаловалась одна из пассажирок. По словам девушки, Ковалев довел ее до слез тем, что хватал за руку, целовал и осыпал купюрами. После обращения женщины к авиаперсоналу, Сергея Ковалева сняли с рейса.

Отмечается, что россиянин также вступил в оживленный спор с другими пассажирами. При этом ареста или какого-либо расследования не проводилось.

Ковалев не впервые попадает в скандалы с участием женщины. В прошлом году, например, американская актриса и модель Джейми Фронтз обвинила его в домогательствах и применении насилия после ее отказа. Ковалев вину не признал, это дело все еще рассматривается судом США.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 3 )

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makenych (Посетители) Сегодня, 13:58
Лучше небольшой срок "хулиганка" сейчас
Чем низкое падение и дурная слава позже
А вообще тренера должны нести полную ответственность за своих воспитанников
 
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Адлен (Посетители) Сегодня, 13:56
Девушка молодец, мало таких. Большинство уже в койку прыгнули бы. Такое время.

А с дурачка снять все награды и конфисковать имущество, ну или так сделать, что бы через суд последние трусы с аукциона. Вот и посмотрим кому нужен будет.
 
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  • makenych
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:37
бабки и медные трубы сделали свое темное дело.
либо тормозить, либо по мохнатке пойдет в один прекрасный момент.
 
 

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