Какие риски для бизнеса несет введение 5% обязательных пенсионных взносов

В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" проанализировали последствия внедрения пятипроцентных обязательных пенсионных взносов, которые с 2020 года должны будут платить практически все работодатели, передает Today.kz со ссылкой на atameken.kz.



В НПП подсчитали: предлагаемые 5% – это дополнительная нагрузка на работодателей в размере от 500 миллиардов до 900 миллиардов тенге в год. Для сравнения, эта цифра сопоставима с бюджетом госпрограммы ДКБ-2025 за пять лет (порядка 500 миллиардов тенге).



"А ведь и без этих 5% нагрузка на фонд оплаты труда растет. Не стоит забывать про поэтапное увеличение взносов на обязательное социальное медицинское страхование. Если в 2019 году работодатель платит в ФОМС 1,5%, а работник не платит ничего, то с 2020 года работодатели будут выплачивать уже 2%, а работники – 1%, а еще спустя год-два взнос работодателя возрастет до 3%, а работника – до 2%.



Фактическая нагрузка на работодателей и индивидуальных предпринимателей по оплате за ОСМС с момента введения (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2019 года) уже составила 186,2 миллиарда тенге и будет расти вместе с повышением ставок, достигнув, по прогнозам, 400-500 миллиардов тенге в год", – говорит заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Алена Романова.



Таким образом, общая налоговая нагрузка на фонд оплаты труда (куда входят социальные отчисления, подоходный налог, пенсионные взносы, медстрахование и прочее) превысит 40% от зарплаты.



При этом государственные организации также должны будут оплачивать этот взнос, соответствующие расходы должны быть заложены в бюджете, то есть, на налогоплательщиков.



В 2014-2015 годах, когда обсуждался этот вопрос, Национальная палата предпринимателей "Атамекен" не поддерживала введение дополнительных взносов, указывая на вероятные социальные риски и дополнительную нагрузку на работодателей. Нацпалатой направлялись соответствующие экспертные заключения и инициативные письма в правительство. В результате действие закона было перенесено с 2018 на 2020 год.



Сегодня, когда до вступления нормы в силу остается менее полугода, имеет смысл критически рассмотреть целесообразность этого нововведения с учетом текущих реалий.



По состоянию на 1 июня 2019 года пенсионные накопления вкладчиков составили 9,9 триллиона тенге, при этом пенсионные выплаты составили только 1,3 триллиона тенге. Никакого критичного разрыва между накопленными средствами и выплатами нет.



"Мы понимаем, что данная мера необходима для обеспечения пенсионных выплат, это не только накопительный, но и распределяющий компонент, поэтому эти деньги и не наследуются. Однако существует ГФСС со схожими функциями, куда работодатели также выплачивают социальные отчисления. Это значит, что нужна скоординированность между этими сборами. Прежде чем вводить норму в действие, необходимо выстроить и показать четкую систему пенсионного и социального обеспечения, прозрачную и понятную. Отдельно дополнительная нагрузка на работодателей никаких проблем не решит", – отмечает Алена Романова.



По ее словам, введение данной нормы, напротив, несет значительные риски.



Один из них – уход в тень, как реальных зарплат, так и занятости. Уже сегодня имеются факты неуплаты или нерегулярной оплаты пенсионных взносов. Введение дополнительных взносов будет иметь обратный эффект. По словам Романовой, должны быть применены стимулирующие меры для вовлечения тех субъектов, которые не платят или делают это нерегулярно.



Еще один риск – это дополнительная нагрузка на стоимость товаров и услуг.



"Где работодатель должен брать эти средства? Они будут заложены в цену товаров и услуг, провоцируя инфляцию. Возникнут риски снижения фактических зарплат и увольнения сотрудников, что вообще недопустимо. Отдельно стоит вопрос эффективности управления этими средствами. Работодатели должны четко понимать, на какие нужды, в какие проекты инвестируются эти средства, какой эффект будут иметь", – отмечают в НПП.



В целом, нужно признать очевидное – данное нововведение не встраивается в текущую социально-экономическую политику. Обеспечение занятости и создание рабочих мест, прозрачность госрасходов, укрепление малого и среднего бизнеса и доведение его доли до 35% в ВВП стали нашими приоритетами. Курс на снижение теневой экономики, повышение зарплат, вовлечение самозанятых в предпринимательство. В своем выступлении на расширенном заседании Правительства 15 июля Глава государства отметил, что "следует всячески поддерживать отечественный бизнес, а тех, кто препятствует его развитию необоснованными проверками, поборами, рейдерством, нужно строго наказывать".



Государство оказывает беспрецедентные меры по поддержке предпринимательства. Бизнес, в свою очередь, готов нести встречные обязательства по обеспечению занятости и уплате налогов. Проделана большая работа по созданию благоприятного бизнес-климата в стране. Дополнительная финансовая нагрузка на бизнес в этих условиях пошатнет достигнутые результаты.



"Поэтому НПП "Атамекен" считает недопустимым дальнейшее увеличение нагрузки на бизнес и выступает с твердой позицией по пересмотру данных норм. Также Нацпалата готова предоставить площадку для всестороннего конструктивного обсуждения с привлечением предпринимателей, ассоциаций, независимых экспертов", – заключила зампредседателя правления НПП РК "Атамекен"Алена Романова.