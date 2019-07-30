Гуси вступили в брак, несмотря на запрет минских властей

АЛМАТЫ, 30 июл — Sputnik. Житель Минска по имени Андрей провел церемонию бракосочетания для своих любимцев – гуся по имени Харвистер и гусыни Кришна. Церемония, проведенная в одном из модных пространств столицы Беларуси, прошла торжественно и мало отличалась от человеческой.
Законный брак гусей был зарегистрирован 28 июля, сообщает издание news.tut.by.
Хозяин птиц сообщил, что ранее Харвистер жил у него дома, а Кришна на даче. Для чего он решил скрепить своих любимцев узами брака мужчина не объяснил. Однако свадьбу устроил по всем правилам. Жених был одет в черный костюм с бабочкой, а невеста – в белое подвенечное платье. Для гусей постелили красную дорожку, собрали гостей и даже пригласили свадебного регистратора, который и провел торжественную церемонию. Символические обручальные кольца гусям надели на шеи.
Кстати, свадьбу для своих подопечных Андрей пытался провести и ранее. В первый раз это планировалось сделать в Лошицком парке. Но, чиновники отказали в этом, сославшись на то, что выездная регистрация проводится по заявлению граждан, но никак не птиц.
В своем ответе глава Мингорисполкома Артем Цуран также отметил, что пернатые не соответствуют требованиям статьи 12 кодекса Беларуси о браке и семье, где конкретно прописано, что брак является добровольным союзом мужчины и женщины.
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