Гуси вступили в брак, несмотря на запрет минских властей

В Минске двое гусей вступили в брак (несмотря на запрет минских властей).



https://t.co/3of8QdSRlS pic.twitter.com/0FzSu56Iez — TUT.BY (@tutby) 29 июля 2019 г.



АЛМАТЫ, 30 июл — Sputnik. Житель Минска по имени Андрей провел церемонию бракосочетания для своих любимцев – гуся по имени Харвистер и гусыни Кришна. Церемония, проведенная в одном из модных пространств столицы Беларуси, прошла торжественно и мало отличалась от человеческой.Законный брак гусей был зарегистрирован 28 июля, сообщает издание news.tut.by.​Хозяин птиц сообщил, что ранее Харвистер жил у него дома, а Кришна на даче. Для чего он решил скрепить своих любимцев узами брака мужчина не объяснил. Однако свадьбу устроил по всем правилам. Жених был одет в черный костюм с бабочкой, а невеста – в белое подвенечное платье. Для гусей постелили красную дорожку, собрали гостей и даже пригласили свадебного регистратора, который и провел торжественную церемонию. Символические обручальные кольца гусям надели на шеи.Кстати, свадьбу для своих подопечных Андрей пытался провести и ранее. В первый раз это планировалось сделать в Лошицком парке. Но, чиновники отказали в этом, сославшись на то, что выездная регистрация проводится по заявлению граждан, но никак не птиц.В своем ответе глава Мингорисполкома Артем Цуран также отметил, что пернатые не соответствуют требованиям статьи 12 кодекса Беларуси о браке и семье, где конкретно прописано, что брак является добровольным союзом мужчины и женщины.