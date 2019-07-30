"Я тут бухаю": ребенок атаковал звонками "скорую" в Костанае

КОСТАНАЙ, 30 июл — Sputnik. Неизвестный ребенок несколько раз звонил в "скорую" Костаная и требовал прислать к нему человека, опасаясь, что родители накажут его за употребление алкоголя."Сегодня с 14:00 call-центр буквально "засыпал" звонками ребенок. Он звонит в течение нескольких часов, попадает на все линии "103" и срывает работу центра", - заявила Sputnik Казахстан главный врач Костанайской областной станции скорой неотложной медицинской помощи Ирина Штейгервальд.Неизвестный мальчик звонит с мобильного телефона и требует прислать к нему человека."Алло, я тут бухаю, позови "чела", а то родители придут мне надают. Я тут с дружками бухаю... Позови "чела", а то хуже будет", - говорит ребенок.По словам операторов, они переживают за его жизнь, так как иногда он произносит фразу "сброшусь с балкона"."Где-то в это время человек не может до нас дозвониться. Уважаемые родители, во время летних каникул будьте внимательней к своим детям. Данное баловство - это не просто шалость, это несет за собой серьезное наказание. Пожалуйста обращайте внимание на то, чем заняты ваши дети", - отмечает Ирина Штейгервальд.При этом главврач добавила, что подобные звонки поступают как от детей, так и от взрослых. Номер абонента не всегда удается установить, особенно если звонок с мобильного.В областном департаменте полиции Sputnik Казахстан сообщили, что знают об инциденте и примут необходимые меры для установления личности звонящего. В полиции не уточнили, является ли такой случай телефонным терроризмом.