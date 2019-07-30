Что такое пантеон, или Как выглядит элитное кладбище в Нур-Султане

В столице Казахстана завершилось строительство первой очереди национального пантеонаУсыпальница находится в 17 километрах от столицы. Ее возвели вокруг мавзолея Кабанбай батыра, близ одноименного села.На строительство усыпальницы потратили 958,3 миллиона тенге. Площадь национального пантеона составляет одну тысячу гектаров. Зона пантеона вымощена брусчаткой, обустроена скамейками, урнами и фонарями, а также парковкой для автомобилей.В элитной усыпальнице захоронены восемь человек, которые являются знаменитыми политиками и общественными деятелями страны.Первым, кого похоронили в пантеоне в 2013 году, стал экс-спикер мажилиса Орал Мухамеджанов. Также свое последнее пристанище в пантеоне нашла супруга экс-министра обороны Мухтара Алтынбаева Гульбану, экс-глава Верховного суда Максут Нарикбаев, экс-госсекретарь, писатель Абиш Кекилбаев, экс-глава Счетного комитета Козы-Корпеш Жанбыршин, депутат-поэтесса Фариза Онгарсынова, мажилисмен Сергей Дьяченко и младший брат супруги первого президента Казахстана Саяхат Конакай.Смотрители усыпальницы отмечают, что по выходным и праздникам в пантеоне большое количество посетителей. Особой популярностью у народа являются могилы поэтессы Фаризы Онгарсыновой и писателя Абиша Кекилбаева.В соответствии с постановлением правительства, в пантеоне могут быть захоронены министры, руководители государственных органов, подотчетных президенту, акимы областей, городов республиканского значения и столицы. А также президенты Казахстана и члены их семей, премьер-министры и их заместители, председатели палат парламента и их заместители, государственные секретари, руководители Администрации президента, председатели Конституционного совета, Верховного суда и Национального банка Казахстана.