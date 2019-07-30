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Мэра Шымкента уволили после "патриотического" видео, снятого у отеля "Ритц" в Лондоне

Просмотров:1459 Опубликовано: Сегодня, 19:07
Мэра Шымкента уволили после "патриотического" видео, снятого у отеля "Ритц" в Лондоне
Габидулла Абдрахимов на встрече в мэрии
Габидулла Абдрахимов, глава Шымкента, третьего по величине города Казахстана, вечером 30 июля был уволен со своего поста. Новым мэром (акимом) города назначен Ерлан Айтаханов, который до этого работал акимом Отырарского района Туркестанской области. Его отец - бывший сенатор Куаныш Айтаханов, в разные годы также руководил Отырарским районом и был заместителем акима Туркестанской области.

44-летний Абдрахимов возглавлял Шымкент с 2015 года и дважды переназначался на должность акима. Он сохранил за собой этот пост и 17 июня, после того, как президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев.

Однако в июле чиновник опубликовал в своем инстаграме видео, снятое у отеля "Ритц" на улице Пикадилли в Лондоне. В видео Абдрахимов называет себя "патриотом своей родины" и желает "всем нашим детям, всей нашей молодежи, чтобы они успешно работали в Казахстане, добивались всего и ездили по всему миру".

Видео вызвало шквал возмущения в казахстанском сегменте социальных сетей. В Сети появились десятки видео, в которых граждане высмеивали позицию чиновника и говорили о ее недопустимости.

Руководитель администрации президента Казахстана Крымбек Кушербаев, объявляя во вторник о решении снять Абдрахимова с поста мэра, заявил, что "на сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан". Он отдельно заявил, что руководители должны быть "слугами народа и вести себя подобающе".

"Как подчеркнул глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, сейчас самое главное – это диалог между народом и властью. К сожалению, Абдрахимов недостаточно осознал это", – цитирует слова Кушербаева на встрече с активом города агентство Tengrinews.

В Шымкенте живут более 1 млн человек. В июне прошлого года город на юге Казахстана стал городом республиканского значения наряду с Нур-Султаном и Алматы.

Источник: Настоящее Время
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Комментарии ( 4 )

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  • Satuk
 Baken (Посетители) Сегодня, 21:25
Цитата: бася
а что не так то?

Нувориш нюх потерял. Его по программе болашак отучили,а он перья распустил и всем нам рассказывает как надо жить и отдыхать и где отдыхать и на что отдыхать. Он один из новых молодых воров пригретый верховным и правительством вот и прибурел на народных капиталах оттягивается в Лондонах и Парижах на ваши кровные,а инвалиды на капусте сидят с рынка и брюкву точат как тот самый лопстеров,а вы за чё да за чё. fuck
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 21:20
Наряду с Нур-Султаном и Алматой наверно
 
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бася (Посетители) Сегодня, 20:29
а что не так то? вроде не призывает всех переехать в Лондон lol
 
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  • Satuk
 Baken (Посетители) Сегодня, 20:10
Язык мой,враг мой так гласит русская пословица. Габидулла не учил русский фольклор,вот и попал как кур во щи. lol
 
 

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