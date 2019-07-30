Взрыв на борту: найдена разгадка тайны пропавшего "Боинга"

Найти причину гибели лайнера помогла другая авиакатастрофа.
Самолет "Боинг 777", пропавший в марте 2014 г., мог стать жертвой взрыва на борту.
Авиаэксперт Джеймс Хили-Пратт считает, что у рейса МН-370 могли произойти неполадки в системе аварийного снабжения кислородом, что привело к взрыву. Он напомнил таблоиду Express, что похожая катастрофа случилась в 2011 г. в Каире – тогда в самолете Египетских авиалиний случился хлопок и начался пожар, после чего семь человек были госпитализированы из-за отравления продуктами горения.
К счастью, с огнем удалось быстро справиться, так как инцидент произошел в аэропорту.
Эксперт считает, что такое же ЧП могло произойти и с рейсом МН-370, однако оно случилось в воздухе, поэтому последствия оказались роковыми для команды и пассажиров.
"Боинг-777", летевший из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 г. бесследно исчез с радаров примерно через час после взлета. Позднее власти признали погибшими 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Найти воздушное судно не удалось.
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