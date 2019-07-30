Экс-глава «Астана LRT» объявлен в международный розыск

Бывший председатель ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в розыск по линии Интерпола. В отношении него Агентство по противодействию коррупции возбудило уголовное дело, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве действующий председатель «Астана-ЛРТ» Бекмырза Игенбердинов.



«В отношении бывшего председателя правления ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана следователями департамента Нацбюро по противодействию коррупции возбуждено уголовное дело, направлено ходатайство на содержание под стражей. Заочное решение суда есть», - рассказал Игенбердинов, отметив, что Ардан объявлен в международный розыск.



«Сейчас Интерпол этим вопросом занимается», - подчеркнул действующий председатель компании.