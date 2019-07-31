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Перекупщики смогли обмануть новую систему продажи ж/д билетов

Просмотров:645 Опубликовано: Сегодня, 10:28
Перекупщики смогли обмануть новую систему продажи ж/д билетов
© Фото Турар Казангапов
Перекупщики смогли обойти новую информационную систему продажи железнодорожных билетов, разработанную специально против них. Об этом заявил исполняющий обязанности главного транспортного прокурора Жасулан Еламанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Хотел бы заострить внимание по дефициту железнодорожных билетов и их незаконной перепродажи. Проблема существует давно, уполномоченными органами не раз принимались меры по ее решению. В этом году с 1 июля запущена специализированная компьютерная система "Мобиус", включающая современные методы контроля при реализации билетов. По сути система должна была исключить возможность спекуляции, однако на данный момент этого не произошло", - заявил Еламанов.

Он привел в пример статью в СМИ, где журналисты рассказали о помогайках в Шымкенте.

"Из статьи следует, что при отсутствии билетов в кассе вокзала, они свободно реализуются через перекупщиков и намного дороже. По нашему поручению данные факты проверены, за один день задержано 6 лиц так называемых перекупщиков. Все они привлечены к адмответственности по статье 449 КоАП за назойливое приставание. Аналогичная ситуация, есть задержанные на вокзале в Алматы", - пояснил прокурор.

"Названные примеры указывают, что есть возможность обойти систему "Мобиус" и заниматься спекуляцией. Сейчас мы изучаем вопрос. В последующем совместно со всеми уполномоченными заинтересованными органами мы примем соответствующие меры", - пообещал Еламанов.

Напомним, с 1 июля по рекомендации проектного офиса "Адал жол" Агентства по противодействию коррупции нацкомпания"Казақстан Темір Жолы" запустила новую систему продажи железнодорожных билетов.

Ранее руководство АО "Пассажирские перевозки" выступило с инициативой ввести уголовную ответственность для перекупщиков железнодорожных билетов, чтобы посредники карались не только административным штрафом, но и могли быть лишены свободы, как это происходит в странах Европейского союза.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Неталиев Гарифулла (Посетители) Сегодня, 14:02
В сущности то, что делает АО "Пассажирские перевозки" - это имитация борьбы с перекупщиками. Потому что Президент поручил навести порядок. В принципе, так называемые перекупщики билетов, в момент покупки билета в кассах выглядят такими же пассажирами на поезда и деньги они платят за билеты по полному тарифу. В этом смысле АО "ПП" ущерба от деятельности перекупщиков не несет, наоборот, получает от них деньги вперед (за 45 дней) и немалые деньги наверное.
Вот если бы от деятельности перекупщиков АО "ПП" несло реальный ущерб и теряло деньги, тотогда бы мы увидели реальную борьбу с ними.
 
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Sardina211298 (Посетители) Сегодня, 13:16
На каждую сложную, казалось бы, программу найдется свой хакер.
Люди всегда найдут лазейки. Надо более строгое наказание, больше сумм штрафов. Может быть уже и невыгодно станет перепродавать.
 
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 12:16
эту страну не победить)))
 
 

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