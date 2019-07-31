Перекупщики смогли обмануть новую систему продажи ж/д билетов

Перекупщики смогли обойти новую информационную систему продажи железнодорожных билетов, разработанную специально против них. Об этом заявил исполняющий обязанности главного транспортного прокурора Жасулан Еламанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Хотел бы заострить внимание по дефициту железнодорожных билетов и их незаконной перепродажи. Проблема существует давно, уполномоченными органами не раз принимались меры по ее решению. В этом году с 1 июля запущена специализированная компьютерная система "Мобиус", включающая современные методы контроля при реализации билетов. По сути система должна была исключить возможность спекуляции, однако на данный момент этого не произошло", - заявил Еламанов.



Он привел в пример статью в СМИ, где журналисты рассказали о помогайках в Шымкенте.



"Из статьи следует, что при отсутствии билетов в кассе вокзала, они свободно реализуются через перекупщиков и намного дороже. По нашему поручению данные факты проверены, за один день задержано 6 лиц так называемых перекупщиков. Все они привлечены к адмответственности по статье 449 КоАП за назойливое приставание. Аналогичная ситуация, есть задержанные на вокзале в Алматы", - пояснил прокурор.



"Названные примеры указывают, что есть возможность обойти систему "Мобиус" и заниматься спекуляцией. Сейчас мы изучаем вопрос. В последующем совместно со всеми уполномоченными заинтересованными органами мы примем соответствующие меры", - пообещал Еламанов.



Напомним, с 1 июля по рекомендации проектного офиса "Адал жол" Агентства по противодействию коррупции нацкомпания"Казақстан Темір Жолы" запустила новую систему продажи железнодорожных билетов.



Ранее руководство АО "Пассажирские перевозки" выступило с инициативой ввести уголовную ответственность для перекупщиков железнодорожных билетов, чтобы посредники карались не только административным штрафом, но и могли быть лишены свободы, как это происходит в странах Европейского союза.