«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 31 Июля
+27...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 384.56 KZT
  • €1 = 428.52 KZT
  • 1 RUB = 6.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нацбанк Казахстана предупредил о подделках пятитысячных банкнот

Просмотров:333 Опубликовано: Сегодня, 11:45
Нацбанк Казахстана предупредил о подделках пятитысячных банкнот
Фото из открытых источников
Национальный Банк Казахстана предупреждает о частых в последнее время подделках пятитысячных купюр образца 2011 года.Для подделок характерен серийный номер банкнот - ВВ 5547994, но возможны и другие номер, передает Today.kz.

"Поддельные банкноты изготовлены с использованием компьтерной техники на защищенной бумаге и наличием водяных знаков в виде геометрических фигур по всей поверхности банкнот. Также на них имеется имитация водяного знака в виде мифической птицы "Самрук", - говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк Казахстана предупредил о подделках пятитысячных банкнот


Национальный Банк сообщает, что на подделках имитированы защитные элементы: водяной знак, ныряющая нить, скрытые и совмещающиеся изображения, защитный элемент

"СПАРК" в виде изображения крыла барса, изображения, видимые только в ультрафиолетовом свете и другие.

"Поддельная банкнота в ультрафиолетовом свете не имеет голубого свечения. Цветные волокна таких банкнот фальшивомонетчиками были дорисованы вручную краской", - предупреждает Нацбанк.

Цветовая гамма поддельной банкноты 5000 тенге отличается от настоящих тусклым цветом.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика