Нацбанк Казахстана предупредил о подделках пятитысячных банкнот

Национальный Банк Казахстана предупреждает о частых в последнее время подделках пятитысячных купюр образца 2011 года.Для подделок характерен серийный номер банкнот - ВВ 5547994, но возможны и другие номер, передает Today.kz."Поддельные банкноты изготовлены с использованием компьтерной техники на защищенной бумаге и наличием водяных знаков в виде геометрических фигур по всей поверхности банкнот. Также на них имеется имитация водяного знака в виде мифической птицы "Самрук", - говорится в сообщении регулятора.Национальный Банк сообщает, что на подделках имитированы защитные элементы: водяной знак, ныряющая нить, скрытые и совмещающиеся изображения, защитный элемент"СПАРК" в виде изображения крыла барса, изображения, видимые только в ультрафиолетовом свете и другие."Поддельная банкнота в ультрафиолетовом свете не имеет голубого свечения. Цветные волокна таких банкнот фальшивомонетчиками были дорисованы вручную краской", - предупреждает Нацбанк.Цветовая гамма поддельной банкноты 5000 тенге отличается от настоящих тусклым цветом.