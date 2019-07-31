«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 31 Июля
+27...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 384.56 KZT
  • €1 = 428.52 KZT
  • 1 RUB = 6.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Автовладелец после аварии отсудил восемь миллионов тенге у "КазАвтоЖол"

Просмотров:317 Опубликовано: Сегодня, 13:09
Автовладелец после аварии отсудил восемь миллионов тенге у "КазАвтоЖол"
Фото из открытых источников
Автовладелец отсудил у АО "НК "ҚазАвтоЖол" более восемь миллионов тенге за ДТП, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Согласно материалам дела, поводом для иска в суд послужило ДТП, произошедшее в январе 2018 года на 82-ом километре автодороги Астана – Петропавловск с участием автомашин Skoda Rapid и Skoda Superb. В результате аварии пассажиры Skoda Rapid были госпитализированы с травмами. Один из них впоследствии скончался в больнице.

Департаментом полиции Акмолинской области за отсутствием состава преступления водителя Skoda Rapid вынесено постановление о прекращении начатого досудебного расследования по факту ДТП, повлекшего смерть пассажира. Водитель Skoda Rapid возместил материальный ущерб и моральный вред пассажирам, в том числе супруге погибшего пассажира.

Тем временем, автомобиль Skoda Rapid после аварии уже не подлежал восстановлению. Согласно оценке, его рыночная стоимость составила 2 894 000 тенге. Водитель авто, считающий, что ДТП произошло по причине нерасчищенных дорог, решил обратиться в суд с иском на "ҚазАвтоЖол". В исковом заявлении он требовал взыскать с компании причиненный ему ущерб в размере 8 194 000 тенге, включив в сумму деньги, выплаченные им пострадавшим пассажирам и супруге погибшего, а также стоимость неподлежащего восстановлению автотранспорта.

Судом установлено, что в день ДТП "ҚазАвтоЖол", несмотря на неблагоприятные дорожно-климатические условия, не предпринял мер по расчистке снежных переметов и не проводил противогололедных мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности на дороге. Также не проводилось закрытие или ограничение движения автомобильного транспорта на данном участке дороги в момент ДТП.

Решением суда с АО "НК "ҚазАвтоЖол" в пользу автовладельца взыскана вся сумма ущерба.

Решение вступило в законную силу.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 14:57
Мои поздравления автовладельцу.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика