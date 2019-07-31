Автовладелец после аварии отсудил восемь миллионов тенге у "КазАвтоЖол"

Автовладелец отсудил у АО "НК "ҚазАвтоЖол" более восемь миллионов тенге за ДТП, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.
Согласно материалам дела, поводом для иска в суд послужило ДТП, произошедшее в январе 2018 года на 82-ом километре автодороги Астана – Петропавловск с участием автомашин Skoda Rapid и Skoda Superb. В результате аварии пассажиры Skoda Rapid были госпитализированы с травмами. Один из них впоследствии скончался в больнице.
Департаментом полиции Акмолинской области за отсутствием состава преступления водителя Skoda Rapid вынесено постановление о прекращении начатого досудебного расследования по факту ДТП, повлекшего смерть пассажира. Водитель Skoda Rapid возместил материальный ущерб и моральный вред пассажирам, в том числе супруге погибшего пассажира.
Тем временем, автомобиль Skoda Rapid после аварии уже не подлежал восстановлению. Согласно оценке, его рыночная стоимость составила 2 894 000 тенге. Водитель авто, считающий, что ДТП произошло по причине нерасчищенных дорог, решил обратиться в суд с иском на "ҚазАвтоЖол". В исковом заявлении он требовал взыскать с компании причиненный ему ущерб в размере 8 194 000 тенге, включив в сумму деньги, выплаченные им пострадавшим пассажирам и супруге погибшего, а также стоимость неподлежащего восстановлению автотранспорта.
Судом установлено, что в день ДТП "ҚазАвтоЖол", несмотря на неблагоприятные дорожно-климатические условия, не предпринял мер по расчистке снежных переметов и не проводил противогололедных мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности на дороге. Также не проводилось закрытие или ограничение движения автомобильного транспорта на данном участке дороги в момент ДТП.
Решением суда с АО "НК "ҚазАвтоЖол" в пользу автовладельца взыскана вся сумма ущерба.
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