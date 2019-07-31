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Фунт обвалился на фоне "жесткого" Brexit

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:57
Фунт обвалился на фоне "жесткого" Brexit
Фото из открытых источников
Курс фунта стерлингов продолжает снижаться к доллару четвертый день подряд. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Тengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Британская нацвалюта обновляет минимумы с 2017 года на фоне опасений по поводу возможного выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без соглашения.

По состоянию на 15.30 (по времени Нур-Султана) курс фунта стерлингов к доллару снизился до 1,2174 доллара за фунт. Днем ранее этот показатель был равен 1,2217 доллара. Ранее в ходе торгов вторника показатель достигал 1,212 доллара за фунт, что является самой низкой отметкой с марта 2017 года.

По данным агентства, ключевым фактором давления на курс британской валюты являются опасения вокруг Brexit. Исходя из последних высказываний британских министров и политиков, трейдеры предполагают, что правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без соглашения.

Это происходит, в частности, на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.

"Никто не хочет покупать фунт сейчас. Неопределенность в отношении Brexit - главная тема. Я не понимаю, как Джонсон сможет заключить соглашение", - сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки.
Источник: Tengrinews.kz
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