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Безбилетникам закроют доступ на перроны в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:41
Безбилетникам закроют доступ на перроны в Казахстане
Фото @kazpravda.kz
В Нур-Султане и Караганде людей без билетов планируют не пускать на перроны. Об этом заявил первый заместитель председателя правления АО "НК "Казахстан темир жолы" Канат Альмагамбетов на совещании в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazpravda.kz.

"Мы совместно с министерством и правоохранительными органами считаем этот вопрос правильным. Хотя бы начинать с крупных вокзалов, чтобы ограничить доступ посторонних лиц. На перроны должны заходить только пассажиры", – сказал Альмагамбетов

По его словам, нововведение опробуют этом году в пилотном режиме на вокзалах столицы и Караганды.

"Раньше, если кто-то помнит, в начале 2000-х, мы это вводили, потом, когда было возмущение общественности, и вмешалась прокуратура, КНБ. Нам сказали, что мы не имеем права ограничивать свободу граждан", – дополнил он.

Ранее сообщалось, что МИИР РК будет занимать принципиальную позицию в вопросах недопущения провоза безбилетников и нарушений порядка продажи билетов, а также инициирует внесение поправок в законодательство, в части ужесточения ответственности лиц за незаконную перепродажу билетов.

При этом ситуация с ж\д билетами приобрела такой масштаб, что о ней высказался Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Он поручил Правительству прекратить практику создания искусственного дефицита билетов на поезда в летний период.
Источник: kazpravda.kz
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