Программы переселения: какие условия предоставляют нуждающимся казахстанцам в регионах

Как получить жилье многодетным и малообеспеченным семьям в Казахстане, если они не попадают под программы "Нұрлы жер" и "Бақытты отбасы", рассказала на пресс-конференции в акимате заместитель директора столичного филиала "Жилстройсбербанка" Жанар Изимбетова, передает корреспондент Bnews.kz.
"Одна из таких программ - это программа переселения желающих в Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области. Так, в Павлодарскую область переселяют по программе "Нұрлы Ертіс" - это внутренняя программа региона, основанная на программе "Еңбек". По "Нурлы Ертіс" мы уже переселили 102 семьи (многодетные, прим. автора) или 610 человек", - сообщила Жанар Изимбетова.
Она отметила, что при переселении семьям выдают арендные квартиры с последующим правом выкупа.
"При переселении семьям выдавали трехкомнатные квартиры, пока что мы переселяли многодетные семьи. По составу семьи им положена трехкомнатная квартира - это арендное жилье с правом последующего выкупа. Согласно условиям, нужно прожить там 5 лет, и местный акимат будет рассматривать возможность приватизации", - продолжила Изимбетова.
К слову, первый год акимат оплачивает все расходы семьи по жилью, то есть, арендную плату и коммунальные услуги. К примеру, арендная плата за трехкомнатную квартиру в Экибастузе площадью около 80 кв. метров составляет 8 тыс. тенге в месяц.
"Прибывших людей трудоустраивают, обещая им заработную плату минимум на уровне 100-120 тыс. тенге. Кроме того, переселенцам гарантируют обеспечение их детей детсадом и школой бесплатно. Также бесплатно предоставляется школьная форма, школьное питание и школьные принадлежности", - дополнила она.
Кроме того, в рамках программы предусмотрен переезд в Северо-Казахстанскую область, если семья имеет двоих и более детей.
"По Северо-Казахстанской области также предусмотрен переезд в регион с составом семьи двое и более детей. Северо-Казахстанская область немного отличается от Экибастуза тем, что там есть конкретные запрашиваемые специальности, которые необходимы на местах. Это не Петропавловск, это села. 13 районов в СКО готовы принять переселенцев", - подчеркнула замдиректора столичного филиала банка.
В селах семьям предоставляют частный дом с жилплощадью 100-120 кв. метров с 6-ью сотками земельного участка. Арендная плата - примерно 8-9 тыс. тенге ежемесячно. Людей обеспечивают работой, школой и садиком.
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