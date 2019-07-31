Крупнейшие банки страны проверит Нацбанк

1 августа Нацбанк Казахстана приступит к проведению независимой оценки качества активов (AQR) 14 крупнейших банков страны, передает Tengrinews.kz.



Эти финансовые организации представляют около 87 процентов активов банковского сектора.



"Это будет своего рода диагностикой, позволяющей определить потребность банков в капитале, дать оценку качества портфелей, проанализировать практику кредитования", - отмечается в сообщении Нацбанка.



Завершить проверку планируется в декабре 2019 года. При необходимости по итогам работы будет составлен план мероприятий по принятию корректирующих мер в среднесрочной перспективе и даны необходимые рекомендации для банков второго уровня по дальнейшему совершенствованию действующих бизнес-процессов.