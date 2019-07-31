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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Крупнейшие банки страны проверит Нацбанк

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 17:39
Крупнейшие банки страны проверит Нацбанк
Фото Турар Казангапов ©
1 августа Нацбанк Казахстана приступит к проведению независимой оценки качества активов (AQR) 14 крупнейших банков страны, передает Tengrinews.kz.

Эти финансовые организации представляют около 87 процентов активов банковского сектора.

"Это будет своего рода диагностикой, позволяющей определить потребность банков в капитале, дать оценку качества портфелей, проанализировать практику кредитования", - отмечается в сообщении Нацбанка.

Завершить проверку планируется в декабре 2019 года. При необходимости по итогам работы будет составлен план мероприятий по принятию корректирующих мер в среднесрочной перспективе и даны необходимые рекомендации для банков второго уровня по дальнейшему совершенствованию действующих бизнес-процессов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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kazakhstan (Посетители) Сегодня, 20:05
glu-info,
Вот про халык, как раз и трубят, что продает Кулибаев китайцам.
 
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Адлен (Посетители) Сегодня, 20:04
Цитата: glu-info
Нет. Перед закрытием. Останется тоько Халык.


Да хоть бы!
 
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Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 19:59
С момента введения лари в Грузии, по отношению к доллару, грузинская валюта обесценилась в 2,2 раза(с 1,3 до 2,9). С момента введения, тенге обесценился в 85,5 раз, с 4,5 до 385 тенге за доллар соответственно. Или это не к Нацбанку?
 
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glu-info (Посетители) Сегодня, 19:57
Цитата: kazakhstan
Аудит перед продажей китайцам

Нет. Перед закрытием. Останется тоько Халык.
 
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kazakhstan (Посетители) Сегодня, 19:42
по итогам работы будет составлен план мероприятий по принятию корректирующих мер в среднесрочной перспективе


Аудит перед продажей китайцам.
 
 

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