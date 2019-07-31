Стюардесса залезла на полку для ручной клади и удивила пассажиров

Стюардесса авиакомпании Southwest Airlines залезла на полку для ручной клади в самолете и удивила пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail.



На видео, снятом очевидцами, сотрудница авиакомпании выглядывает с верхней полки, расположенной над креслами, и приветствует путешественников.



Как рассказала автор ролика Вероника Ллойд, они увидели бортпроводницу, когда только зашли в самолет. «Думаю, она просто хотела выглядеть забавно и рассмешить пассажиров», — предположила Ллойд.



Женщина отметила, что позже стюардесса слезла и продолжила обслуживать туристов.



Представители авиакомпании прокомментировали инцидент в официальном письме. Они сообщили, что их сотрудники любят демонстрировать свое чувство юмора и развлекать пассажиров.





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