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Стюардесса залезла на полку для ручной клади и удивила пассажиров

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:08
Стюардесса залезла на полку для ручной клади и удивила пассажиров
Кадр видео
Стюардесса авиакомпании Southwest Airlines залезла на полку для ручной клади в самолете и удивила пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail.

На видео, снятом очевидцами, сотрудница авиакомпании выглядывает с верхней полки, расположенной над креслами, и приветствует путешественников.

Как рассказала автор ролика Вероника Ллойд, они увидели бортпроводницу, когда только зашли в самолет. «Думаю, она просто хотела выглядеть забавно и рассмешить пассажиров», — предположила Ллойд.

Женщина отметила, что позже стюардесса слезла и продолжила обслуживать туристов.

Представители авиакомпании прокомментировали инцидент в официальном письме. Они сообщили, что их сотрудники любят демонстрировать свое чувство юмора и развлекать пассажиров.


https://lentaru.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1279413&player=new
Источник: Lenta.ru
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